اقوي مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق برائحة المسك ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

اقوي مزيل عرق طبيعي، يقوم جميع الأشخاص بشراء مزيل العرق بشكل كثير في فصل الصيف، نتيجة زيادة التعرق مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث لا يمكن الاستغناء عنه، حتى لا يتم انبعاث روائح كريهة من الشخص تسبب إخراجه أمام الجميع، حيث يساعد مزيل العرق على تعطير الجسم والتخلص من روائح العرق المزعجة، ولكن مزيلات العرق الصناعية تسبب غمقان في بشرة الجسم تحت الإبط وكذلك اغلاق مسام البشرة، لذلك يبحث الجميع عن طرق طبيعية يمكن من خلالها عمل مزيل عرق طبيعي يساعد على تعطير الجسم والتخلص من الروائح الكريهة دون تسبب ضرر أو التهابات في البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي.

اقوي مزيل عرق طبيعي 100%

هناك عدة مكونات طبيعية يمكن من خلالها عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل، يساعد على التخلص من رائحة العرق أثناء الخروج من المنزل، كما يعطر الجسم ويزيد من تفتيح لون البشرة ولا يسبب أي التهابات عليها، ويمكن تحضير الوصفة من خلال تحضير الآتي.

المكونات

ملعقتين من الشبه المطحونة كبيرتين.

ملعقة من بودرة التلك.

قطرات من زيوت عطرية أو كريم معطر جسدي.

طريقة التحضير

عند تعرض الجسم إلى درجات حرارة مرتفعة، يقوم الجسم بإفراز الكثير من الماء لترطيب الجلد من أشعة الشمس وتجنب التهابات البشرة، ولكن زيادة التعرق مع تراكم الأتربة على الجلد يسبب انبعاث روائح كريهة من الجسم، ويمكن عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل من خلال المكونات السابقة، حيث تساعد الشبه على تعطير الجسم، كما تساعد بودرة التلك على التخلص من غمقان البشرة، وتتمثل طريقة العمل في الآتي.

نحضر وعاء زجاجي نظيف ونضع فيه الشبه وبودرة التلك والزيوت العطرية ونقلب حتى يصبح القوام كريمي.

نحفظ مزيل العرق في مكان بارد.

يمكن استخدام مزيل العرق قبل الخروج من المنزل.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي 100%

قطرات من زيت اللافندر.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير