في دقيقتين.. طريقة تنظيف الكرشة والممبار من الزفارة والسواد بمكون سحري خطير يجعلها ناصعة البياض

طريقة تنظيف الكرشة والممبار في ١٠ دقائق بمكون سحري ،الأمر الذي يجعل معظم النساء تتكاسل عن تحضير الكرشة والممبار هو رائحة الفضلات التي توجد فيها، بالإضافة إلى أن عملية التنظيف صعبة للغاية، لأنها تحتاج إلى طريقة معينة في التنظيف، ولكن يجب على كل النساء معرفة طريقة تنظيف الكرشة والممبار، لأنه لا يتبقى سوى أيام قليلة على قدوم عيد الأضحى المبارك، ومعظم الناس يقومون بذبح الماشية، تطبيق سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالتالي تتوافر لديهم الكرشة والممبار، وتقف ربة المنزل عاجزة بسبب عدم القدرة على التنظيف، وتحتار ماذا تفعل، ولكن بعد الآن لن تتخلصي من الكرشة والممبار إطلاقا، لأننا سوف نقدم لكم مكون واحد خطير يجعل الكرشة والممبار مثل القشدة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة السهلة والصحيحة لتنظيف.

طريقة تنظيف الممبار والتخلص من الزفارة بسهولة

الممبار له طعم رائع ومميز، ويذهب الكثير من الأشخاص لتناول الممبار، لأنه بالفعل طعمه رائع ومميز، ويرجع الذهاب إلى عدم معرفة الكثير من النساء تنظيفه بسرعة، ولكن هذا دورنا في هذا المقال أن نوضح جميع الخطوات التي يجب اتباعها عند تنظيف الممبار، وإليكم الخطوات:

يجب إخراج جميع الفضلات الموجودة داخل الممبار عن طريق قطع أحد أطراف الممبار.

يجب بعد ذلك تقطيع الممبار إلى قطع متوسطة الحجم.

يجب وضع كمية من الدقيق على الممبار، ويجب فرك وتدليك الممبار به.

يجب تكرار هذه الخطوة حتى يصبح الممبار نظيف.

يجب قلب الممبار على الوجه الأخر، ويتم غسله أكثر من مرة.

يجب وضع كمية مناسبة من الماء، على ربع كوب عصير ليمون على ثلاث ملاعق من الخل.

يتم وضع الممبار في هذا المحلول لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك يكون جاهز للحشو.

خطوات تنظيف الكرشة بكل سهولة في البيت

الكرشة تحتوي على نسبة بروتين عالية تفيد الجسم، ويجب تناولها مثلها مثل أي وجبة أخرى، وإليكم خطوات التنظيف:

يجب وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء مناسب على النار.

يجب وضع ملعقة البيكربونات الصوديوم عند غليان الماء.

يجب وضع الكرشة بعد تقطيعها قطع متوسطة الحجم.

يجب وضعها في الماء لمدة خمسة دقائق.

يجب إزالة الطبقة السطحية من على الكرشة.

يتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم تنظيف الكرشة كلها.

يجب وضعها في نفس المحلول الممبار.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن أن تقومي بتنظيف الكرشة وايضا الممبار بسبب العيد الحصول على نظافة كاملة واستخدام أفضل الطرق وهي الأسبرين وأيضا استعمال بعض الطرق مثل البكينج بودر حيث تساهم في جعل الكرش والممبار نظيف جدا بدون اي تعقيد فعهند استخدام هذه الطرق تجعل الكرشة نظيفة جدا خالي من الأوساخ بكل سهوله حيث أيضا ن