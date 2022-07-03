مكون واحد لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ في 10 دقائق مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير هتبقي زبدة، هناك بعض أنواع اللحوم والكوارع التي قد تستغرق الكثير من الوقت لتسويتها وحتى تنضج تماما، وهذا امر يزعج الكثير من السيدات وربات المنزل، لذا سنقدم لكم أفضل طريقة لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير، كما إنها تضيف رائحة ومذاق شهى وطيب، كما يعمل هذا المكون على تضاعف حجم النسيج الخاص باللحم، ويأتى السكر على قائمة المكونات التي يتم اضافتها للحم وهناك بعض الطرق الأخرى السحريه التى سنعرضها لكم في السطور التالية.

ملعقة سحرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير

هناك بعض المكونات التي نحتاجها لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق وهى:

كمية اللحم أو الكوارع المراد طهيها.

عدد 2 بصلة.

جزرة واحدة .

توابل شوربة منها ورق لورا وفلفل أبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

عدد 2 من الطماطم.

ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من المستكة والحبهان.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السمن.

طريقة تحضير اللحم أو الكوارع

هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على أفضل نتيجة:

تحضير إناء مناسب للطهي.

نضع ملعقة الزيت والسمن في الإناء.

نضع اللحم أو الكوارع ونتركهم لمدة دقيقتان.

نضع التوابل السابق ذكرها ويتم تشويح اللحم دقيقتان.

نضع الماء المغلي على اللحم.

نضيف البصل والطماطم والجزر وباقي المكونات.

الحرص على إضافة ملعقة السكر ونتركها تغلي.

بعد التأكد من اقتراب النضج على درجة حرارة متوسطة.

نضيف الملح ونتركها تغلي حتى تمام النضج.

تأتى هذه الطريقة هي الأفضل في تسوية اللحوم والدجاج.

من الممكن إضافة عدد 2 من فصوص الثوم يساعد هو الآخر على النضج بسرعة.

تضمن هذه الطريقة في تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق بدون حلة ضغط.

مكون آخر لتسوية الكوارع بسرعة البرق

يمكننا أن نقوم بنقع الكوارع في القليل من الخل والكربوناتو.

يساعد الكربوناتو كثيرا على تسوية الكوارع بصورة كبيرة وبسرعة مذهلة .

يمكن إضافته إلى منقوع الكوارع أو الى شربة الكوارع أيضاً .

مكون فعال جدا في تسوية اللحوم والكوارع.

كما ذكرناها في المقال إنه يمكن أن تتم عملية تسوية اللحوم الحمراء في المنزل والكوارع بدون استخدام حلة ضغط اطلاقا وتصبح مثل الزبدة فقط استخدمي بعص الطرق التس تساهم في جعل اللحمة مستوية حيث توجد طرق كثيرة تعتبر من أهم الطرق وهي وضع ملعقة من السكر حيث تساهم في جعل اللحمة مستوية جدا بدون اي تعب أو احتياج لتواجد حلة الضغط