وصفة الاجداد القديمة لاسرار تحضير الفته المصرية مع الصوص الاحمر والتقلية

تعتبر الفتة المصري من المأكولات الشعبية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم فالفتة المصرية بمذاق شهي للغاية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي ستتبع في تحضير الفتة المصرية.

طريقة تحضير الفتة المصرية اسرار الشيفات

هذا وتعتبر الفتة المصرية من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مقادير تحضير الفتة المصرية:

مكونات الوصفة:

كيلو من اللحم. ½ كيلو من الرز المصري. خبز مقطع. بصلة. ستة فصوص من الثوم المفروم. ملعقتان من السمن. نصف كأس من الخل الأبيض. ثلاث حبات من الهيل. ملح. فلفل أسود. مكونات الصلصة: فص من الثوم المفروم. كأسان من عصير الطماطم. ملعقة من خليط الطماطم. ملعقة من السمن. ملعقة من القرفة. ملح. فلفل أسود.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الفتة المصرية بخطوات بسيطة للغاية كما أنها لا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضر: