وصفة الاجداد القديمة لاسرار تحضير الفته المصرية مع الصوص الاحمر والتقلية

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تعتبر الفتة المصري من المأكولات الشعبية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فتتسم فالفتة المصرية بمذاق شهي للغاية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي ستتبع في تحضير الفتة المصرية.
طريقة تحضير الفتة المصرية اسرار الشيفات
هذا وتعتبر الفتة المصرية من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مقادير تحضير الفتة المصرية:
مكونات الوصفة:
- كيلو من اللحم.
- ½ كيلو من الرز المصري.
- خبز مقطع.
- بصلة.
- ستة فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقتان من السمن.
- نصف كأس من الخل الأبيض.
- ثلاث حبات من الهيل.
- ملح.
- فلفل أسود.
- مكونات الصلصة:
- فص من الثوم المفروم.
- كأسان من عصير الطماطم.
- ملعقة من خليط الطماطم.
- ملعقة من السمن.
- ملعقة من القرفة.
- ملح.
- فلفل أسود.
خطوات التحضير:
يتم تحضير الفتة المصرية بخطوات بسيطة للغاية كما أنها لا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضر:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من المياه ثم يتم تركه على النار لحين الغليان.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من اللحم والبصل ثم يتم تتبيله بكلًا من الملح والفلفل الأسود.
- ثم يتم إضافة الهيل وترك المكونات على النار لحين أن تنضج اللحمة.
- الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه السمن ثم يتم إضافة الأرز مع التقليب.
- ثم يتم وضع مرقة الدجاج ويتم تركه لحين الغليان أو لحين أن يتم النضج.
- بعد ذلك يتم الحصول على طبق ثم يتم وضع فيه الخبز المحمص.
- الحصول على مقلاة ويتم رفعه على النار ثم يتم وضع السمن لحين أن يتغير اللون.
- بعد ذلك يتم إضافة الخل ثم يتم تركها لحين الغليان.
- ثم يتم إضافة مرق اللحم ويتم تركه لحين الغليان وبعد ذلك يتم وضعه فوق الخبز.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز.
- ثم يتم الحصول على إناء حجمه صغير وبعد ذلك يتم إضافة السمن وبعد ذلك يتم تحميره الثوم ثم يتم إضافة عصير الطماطم وخليط الطماطم.
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