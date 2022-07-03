معجزة كيراتين بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد هيحوله خيوط حرير في نصف ساعة لن تصدقي فرد وترطيب

تهر خلال الأيام الماضية ذهاب الكثير من النساء إلى الكوافير لعمل وصفات لفرد الشعر المجعد وعلى وجه الخصوص أننا على مقربة على عيد الأضحى المبارك، وتقوم النساء بمضاعفة الاهتمام بنفسها لكي تستقبل العيد بنظافة وجمال، ولكنها للأسف الشديد اخترت الطريق الخطأ لكي تقوم بفرد شعرها، لأن معظم الطرق المستخدمة في الكوافير تؤثر على الشعر بالضرر وتؤدي به إلى طريق الهلاك، ولكن بعد الآن لن تحتاجي إلى الذهاب مرة أخرى لعمل كيراتين خارج المنزل، نحن سوف نقدم لكم طريقة فرد الشعر باستخدام كريم بانثينول في أقل وقت ممكن، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كيراتين البانثينول في فرد الشعر في البيت بأقل مجهود وفي أسرع وقت

كريم البانثينول له أكثر من فائدة على الجسم والشعر والوجه، ينطبق عليه الكريم السحري الذي يعمل على علاج أكثر من مشكلة في وقت واحد، علاوة على كل ذلك أنه يغذي البشرة كلها، لأنها يحتوي على عناصر ومواد تتخلل داخل المسام والشعر وتغذية، ونحن نوجه نصيحة لكل فتاة تريد أن تستخدم الوصفات الكيميائية لفرد الشعر، نحن نقول لها يجب عليكي التوقف عن هذا القرار فورا حتى لا تندمي على فعل هذه الخطوة، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

علبة كريم بانثينول.

ربع كوب من زيت الزيتون.

فيتامين ه‍.

وعاء لتحضير الوصفة.

خطوات تحضير الوصفة الكيراتين وطريقة استخدامها

الشعر الناعم هو أمل وحلم كل شخص موجود على الكرة الأرضية لأنه يجعل صاحبه جميل ومميز وهذا الأمر يريده معظم الناس سواء الرجال أو النساء، ولا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية التي تعالج الشعر من أكثر من مشكلة، بالإضافة إلى إعطائه اللون المميز والامع، وتشعر الفتاة بعمل استخدام هذه الوصفة أنها ملكة متوجة لا مثيل لها، مع العلم أن الوصفات الطبيعية تحتاج إلى الصبر لكي تحصل على نتيجة مرضية لك، وتتخلص خطوات تحضير الوصفة في:

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب غسل الشعر بالشامبو، وبعد ذلك يجب تجفيفه.

نضع الوصفة على الشعر ونتركها لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نغسلها.

يجب تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على نتيجة مرضية.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن أن تقومي بفرد شعرك الخشن في المنزل باستخدم بعض الطرق التي تساهم في جعل الشعر حرير ومفرود وناعم ومن أهم الطرق التي تجعل الشعر حرير هو استخدام كيراتين البانثينول لفرد الشعر وجعله مثل شعر الهنديات بدون اي تكليف نجعل الشعر من اول استعمال حرير فيمكن استخدام هذه الطرق تجعل ا