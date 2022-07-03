نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك يخلي الوجه فلتر واستمتعي ببشرة ناعمة وصافية ونضرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث معظم السيدات عن طريقة عمل ماسك يخلي الوجه فلتر خاصةً الفتيات المقبلة على الزواج، للحصول على بشرة نضرة ومشرقة خالية من العيوب، لذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق المتنوعة لعمل معظم الماسكات الطبيعية داخل المنزل بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على السيدات القيام بإعدادها.

ماسك يخلي الوجه فلتر

تفضل معظم السيدات عمل ماسك للعناية بالبشرة بمواد طبيعية، وأيضًا لا تفضل شراء كريم عناية بالوجه بسبب غلاء الأسعار ولاحتوائه على مواد كيميائية تسبب ضررًا للبشرة، لذلك سوف نقدم لكم بعض الأفكار المختلفة لعمل ماسك سريع خلال دقائق.

خليط الروزماري والنشا

يعتبر من أفضل الوصفات التي تعمل على نضارة البشرة وتنعيمها في أسرع وقت ممكن.

المكونات

عدد ١ ملعقة كبيرة من الروزماري المطحون ناعم.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من النشا أو (كورن فلور).

عدد ٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير

في البداية يلزم إحضار طبق متوسط الحجم.

نقوم بوضع مقدار الروزماري.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار النشا.

يتم إضافة مقدار اللبن على المكونات السابقة، ثم نقوم بالتقليب جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

نقوم بوضع الخليط على الوجه بطريقة متساوية لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

خليط الشاي الأخضر وزيت الزيتون

تعد هذه الوصفة من أسهل وأسرع الطرق التي يعشقها معظم السيدات لأنها تجعل بشرتها صافية ومشرقة.

المكونات

عدد ١ ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

عدد ١ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإحضار طبق صغير.

نقوم بوضع كمية الشاي الأخضر.

بعد ذلك يتم إضافة مقدار زيت الزيتون.

يتم تقليب المكونات جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بتدليك الوجه باستخدام الفرشاة المتخصصة في غسل الوجه لمدة ٣ دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد جيدًا.

تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح أكثر من وصفة لعمل ماسك يخلي الوجه فلتر، بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على السيدات القيام بتحضيرها دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة، للحصول على وجه مشرق.