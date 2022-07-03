نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك للشعر قبل الاستحمام وودعاً للتقصف والتساقط والهيشان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من الفتيات التي تعاني من مشاكل الشعر التي منها تلف وتقصف الشعر وتساقط الشعر وعدم قدرته على النمو، وظهور القشرة في الشعر، وجفاف الشعر وكل هذه المشاكل عادة ما تكون ناتجة عن استخدام بعض المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر أو التصفيف بالحرارة لذلك يتم البحث عن ماسك للشعر قبل الاستحمام.

ماسك للشعر قبل الاستحمام

المواد الطبيعية لها تأثير كبير على الشعر حيث تعمل على ترطيبه وعلاج التقصف والتلف والحصول على شعر حيوي ولامع ومن أهم ماسكات الشعر الآتي:

ماسك المايونيز والزبادي وزيت جوز الهند

كل من هذه المكونات لها تأثير كبير في ترطيب الشعر وإعطائه اللمعان ويخلصه من التلف ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطازج.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق

يفضل غسل الشعر جيدًا بالشامبو الخاص بنوع الشعر للتخلص من كافة الأتربة وبقايا الزيوت الموجودة على الشعر.

يتم تجفيف الشعر قليلًا حتى يصبح مبلل للغاية.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على الشعر بالكامل حتى الأطراف لكن يفض أن لا يتم وضعه على فروة الرأس.

يترك الماسك على الشعر مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من الخليط.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

ماسك بياض البيض والليمون

هذا الماسك يستخدم خصيصًا لعلاج القشرة لأنه يعمل على تقليل الدهون في فروة الرأس وذلك لأن بياض البيض يحتوي على البروتين الذي يعمل على تقليل نسبة الدهون ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

بياض بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق

يتم وضع المكونات مع بعضها وتقليبها جيدًا حتى الحصول على مزيج متجانس.

يتم وضع الماسك على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الشعر جيدًا للتخلص من الخليط، ويفضل عدم غسل الشعر بالماء الساخن لأنها تزيد من نسبة الدهون في فروة الرأس.

في نهاية مقال ماسك للشعر قبل الاستحمام ذكرنا عدة ماسكات تتكون من مواد طبيعية لها تأثير كبير على الشعر في مشاكل مختلفة سواء كانت مشكلة الجفاف والتلف أو مشكلة القشرة التي يصعب التخلص منها والتي لها تأثير سلبي على الشعر.