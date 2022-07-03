طريقة عمل خبز البطاطا الهندي المنفوخ بدون طحين لطعم رائع واقتصادي وفوائد صحية

تزايد البحث عن طريقة عمل خبز البطاطا حيث تصدرت مؤشرات البحث على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين دراسة خلط القمح مع البطاطا المهروسة لإنتاج الخبز لتوفير ملايين الأطنان من القمح عقب ارتفاع اسعاره في ظل الظروف التي يشهدها العالم كما أشار إلى إمكانية إعداده في المنزل بمنتهى السهولة.

طريقة عمل خبز البطاطا

يحتوي خبز البطاطا على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة كالحديد والمعادن والفيتامينات التي تلعب دور كبير في تحسين صحة الدماغ كما يعطي شعور بالشبع لفترات طويلة، لتحضير خبز البطاطا ينبغي إتباع الوصفة التالية:

المكونات

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب الدافئ.

نصف كوب من البطاطا المهروسة.

ملعقتان كبار من الزبدة.

3 ملاعق من السكر.

عدد بيضة واحدة.

رشة من الملح.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الزيت.

القليل من الماء الدافئ.

خبز البطاطا الهندي

يوضع مقدار كل من الحليب والماء والخميرة في الخلاط الكهربائي وتخلط المكونات جيدًا.

يضاف إلى الخليط السابق مقدار السكر والبطاطا والدقيق الأبيض ثم تخلط المكونات مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها البعض.

يتم إضافة البيض والزبدة وتخلط المكونات في الخلاط لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لزجة بعض الشيء.

تدهن العجينة بالقليل من الزيت لتجنب تشقق العجينة، تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.

تقسم العجينة إلى نصفين متساويين ثم تفرد العجينة في صينية الخبز مع مراعاة دهن الصينية بالقليل من الزيت لتجنب التصاق الخبز بالصينية.

يفضل ترك العجينة في الصينية لمدة ربع ساعة ليتضاعف حجمها.

يسخن الفرن على درجة حرارة عالية ثم توضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

إخراج الخبز من الصينية عقب نضجه ويترك حتى يبرد تمامًا.

إخراج الخبز من الصينية عقب نضجه ويترك حتى يبرد تمامًا. حفظ الخبز في علبة محكمة الغلق حتى يظل طازج ولذيذ ثم يقطع إلى شرائح ويقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال طريقة عمل خبز البطاطا حيث تم توضيح طريقة إعداده بالتفصيل وعرض المقادير والمكونات المضبوطة التي تعطي نتيجة مثالية مع ذكر كل التكات والإضافات التي تضمن نجاح خبز البطاطا الرهيب.