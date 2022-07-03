للشباب الدائم.. كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي للبشرة معجزة بكل المقاييس

نقدم لكم قنبلة التفتيح كريم لبان الذكر والنشا من أفضل الكريمات الطبيعية الفعالة نظرًا لتعدد فوائد لبان الذكر الرائعه على البشرة حيث أشار الكثير من خبراء العناية بالبشرة إلى دوره الكبير لتفتيح و لتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة علاوة على دوره في مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتقدم في العمر كما يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها ويمد البشرة كولاجين طبيعى وإزالة بقايا الجلد الميت.

كريم لبان الذكر والنشا

يعتبر هذا الثنائي الرهيب معجزة من لبان الذكر والنشا على إمداد البشرة بالعديد من المكونات والعناصر الطبيعية التي تحتاجها البشرة، يمكن تحضيره في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة ولتستطيعى اعداد كريم لبان الذكر للوجه على الالتزام بالتالي:

مكونات وصفة كريم لبان الدكر

3 ملاعق كبار من لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

قطرات من ماء الزهر.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل كريم لبان الذكر لشد الوجه

غسل كمية لبان الذكر جيدًا ويفضل نقعها في ماء مغلي لمدة يوم كامل.

بعد ذلك يصفى لبان الذكر من الماء جيدًا ويضاف إليه مقدار من النشا ويقلب على البارد حتى تذوب النشا تمامًا ثم يوضع خليط النشا ولبان الذكر على نار هادئة.

ثم تضاف قطرات من ماء الزهر إلى الخليط السابق مع مراعاة التقليب المستمر لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك يقلب ماسك لبان الذكر حتى يثقل قوامه ويتحول إلى خليط متجانس بعض الشيء ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

بينما يفضل إضافة ملعقة من زيت جوز الهند إلى الخليط السابق نظرًا لما يتمتع به من فوائد عديدة للبشرة، ثم يقلب جيدًا حتى يمتزج الزيت مع ماسك لبان الدكر والنشا.

يتم وضع كريم لبان الذكر في علبة نظيفة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لمدة 15 يوم.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر للوجه

أما بالنسبة لطريقة الاستعمال يفضل وضع ماسك لبان الذكر والنشا على البشرة يوميًا حتى يجف تمامًاز

ثم يغسل الوجه بالماء البارد مع مراعاة ترطيب البشرة بإحدى المرطبات الطبيعية الملائمة لنوع البشرة.

في نهاية مقال طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا الرهيب حيث تم توضيح طريقة عمل كريم اللبان الذكر للوجه السحري. أقوي كريم لشد وتفتيح بشرة بالتفصيل وهو من أشهر كريم بشرة به كولاجين طبيعي وفعال. فهو من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. والقضاء على التصبغات والبقع بأمان تام وذلك مع الاستخدام المتكرر.