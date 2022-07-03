24 رغيف فينو من كيلو دقيق احلي من بتاع الافران في 15 دقيقة فقط

من الجدير بالذكر أن طريقة العيش الفينو تعتبر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها العديد من الأمهات خصوصا في فترة الدراسة من أجل صنع الساندويشات لجميع الأطفال والأولاد أيضا لذلك سوف نعرض عليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة صنع عيش الفينو بكل سهولة حتى يمكن لجميع الأمهات أن تصنعه لجميع الأطفال بكل سهولة دون اللجوء إلى المخابز كل يوم من أجل شراء العيش وبالطبع يستهلك العديد من النقود، تابعوا معانا طريقة عمل الفينو.

مكونات صنع عيش الفينو

حتى يمكنكم صنع العيش الفينو بكل سهولة يجب عليكم إحضار بعض من المكونات التي تساعدكم في صنع الفينو في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية والتي تكون محبوبة لدي العديد من الأطفال وبالطبع تكون صحية أكثر من التي يتم شراؤها من الخارج ويمكنكم صنع العيش الفينو بكل سهولة من خلال المقادير الآتية.

عليك أن تحضر من الدقيق المستخدم لصنع المخبوزات 3 أكواب.

احضر من الحليب البودر أو الحليب المجفف نصف كوب كبير الحجم.

قم بتحضير 2 كوب من الماء الدافئ.

قم بتحضير من زيت عباد الشمس حوالي نصف كوب.

رشه ملح.

نصف ملعقة من السكر الأبيض.

قم بتحضير ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير العيش الفينو

يمكنكم تحضير العيش الفينو بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم إحضار وعاء كبير ثم يتم إضافة جميع المكونات السائلة مثل الدقيق الأبيض والملح والسكر والفانيليا والحليب البودرة ثم بعد ذلك يجب عليكم التقليب بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم بعد ذلك يجب عليكم وضع الماء والزيت في وعاء ثم يتم التقليب بشكل جيد حتى تصبح لدينا عجينة خالية تماما من التكتلات.

ثم يجب عليكم تقطيع العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة.

ثم يجب عليكم تشكيل الكرات على شكل الفينو أو كما تحب أنت بعد ذلك ثم يتم إحضار صينية ونضع بها ورق الزبدة ثم يتم

وضع عجينة الفينو ويتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية.

يتم إخراج الصينية من الفرن بعد أن يصبح الفينو ذات لون ذهبي.

العيش الكيزر

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من محسن الخبز.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

الماء الدافئ حسب الحاجة.

الملح باعتدال.

طريقة التحضير