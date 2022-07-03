بملعقة نشا حضري كريم الأساس الطبيعي يفتح البشرة 7 درجات مناسب لجميع انواع البشرة

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عمر شويل - جدة بملعقة نشا حضري كريم الأساس الطبيعي، يستخدم الكثير من السيدات والفتيات مستحضرات التجميل بشكل دائم، للرغبة في الظهور بمظهر جميل ومميز ، لذلك يبحثون عن أفضل طريقة لتحضير كريم الأساس الطبيعي بسهولة بمكونات طبيعية وفعالة، لأن المكونات الطبيعية لا تضر البشرة وتمنحها الجمال والحوية، بدل من استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن التي تضر البشرة.

بملعقة نشا حضري كريم الاساس الطبيعي يفتح البشرة 7 درجات

المكونات

ربع كوب من النشا.

ربع ملعقة من بودرة الزنجبيل.

4 ملاعق من مسحوق الكاكاو الخام.

10 قطرات من فيتامين e.

10 قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقتان من طين البنتونيت.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إحضار وعاء ووضع النشا، ثم قومي بإضافة باقي المكونات وخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتجربة الكريم للتأكد من الدرجة إذا كانت مناسبة مع لون بشرتك، ويمكنك التحكم في اللون من خلال تقليل أو زيادة الكاكاو، ثم قومي بحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق وحفظة في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامه، وعليك توزيعة على البشرة باستخدام إسفنجة نظيفة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي لتغذية البشرة

المكونات

ملعقة من اللبن.

نقطتان من الجلسرين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخميرة.

بودرة أطفال.

سبع نقاط من ماء الورد.

نقطتان من خل التفاح.

علبة فارغة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي وضع اللبن والجلسرين والنشا والخميرة، ثم قومي بإضافة بودرة الأطفال وماء الورد وقومي بخلط المكونات جيداً، ثم قومي بإضافة خل التفاح واخلطي المكونات حتي تمتزج مع بعضهم، ثم قومي بوضع الكريم في علبة فارغة محكمة الغلق.

أسهل طريقة لعمل كريم الأساس الطبيعي بالمنزل

المكونات

ملعقتان من الحليب البودرة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع الحليب البودرة وإضافة ماء الورد وخلطهم جيداً، ثم قومي بإضافة الفازلين والبيكنح بودر، اخلطي المكونات حتي تتجانس وتحصلين على قوام كريمي، ثم قومي بوضع الكريم في علبة للحفظ لحين الرغبة في الاستخدام، وسوف تجدين كريم الأساس مميز مثل الجاهز وبمكونات طبيعية مفيدة للبشرة.