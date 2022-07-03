نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معمول التمر الفاخر برسمة ثابتة وقوام ناعم في المقال التالي

تحرص كثير من الأسر على عمل أنواع مختلفة من المخبوزات قبل العيد ومنها معمول التمر حيث يعتبر المعمول من مظاهر الاحتفال بالعيد في كل البلاد العربية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة سهلة وبسيطة لتحضير معمول التمر الفاخر مثل الجاهز بقوام ناعم جداً مع الاحتفاظ بالرسمة دون تشقق وبمقادير مضبوطة تحافظ على شكله وتجعل حجمه لا يزيد كثيراً أثناء الخبز. مكونات معمول التمر

نحتاج المكونات التالية لتحضير معمول التمر بنفس طعم الجاهز: 2 كوب من الزبدة.

كوب من السكر المطحون ناعم.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب البودرة.

كيلو من الدقيق المخصص للكعك والبسكويت (6 أكواب ونصف ).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات الحشو كيلو من العجوة (معجون التمر).

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

4 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت. طريقة التحضير في إناء عميق ضعي كوبين من الزبدة مع كوب من السكر المطحون ناعم واخفقي بالمضرب الكهربي جيداً حتى يصبح القوام كريمي. ثم ضعي كوب من الزيت وكوب من الحليب البودرة فوق خليط الزبدة والسكر وكرري الخفق. ثم أضيفي كيلو من الدقيق الفاخر بغد نخله مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر على الخليط السابق مع التقليب بالملعقة ثم باليد حتى يصبح عجينة ناعمة وطرية وتترك العجينة ربع ساعة في الثلاجة ليسهل تشكيلها . قومي بتحضير الحشو بوضع كيلو من العجوة في إناء عميق مع 4 ملاعق من الزبدة أو الزيت ونصف ملعقة صغيرة من القرفة ونعجن جيداً. بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة العجوة إلى كرات صغيرة . ثم قومي بأخذ قطعة من عجينة المعمول حجمها ضعف حجم كرة الحشوة وافرديها على اليد بشكل دائري ثم ضعي قطعة من العجوة بداخلها وقومي بغلق العجينة حتى تغلف العجوة تماماً. ثم أحضري قوالب تشكيل المعمول وضعي أول كرة من عجينة المعمول وبداخلها العجوة في القالب المدهون بالزيت ثم اضغطي من أعلى حتى تخرج قطعة المعمول بسهولة. نضع قطع المعمول في صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين القطع وندخل الصينية في فرن درجة حرارته 200 مئوية على الرف الأوسط. تكون النار من أسفل فقط لمدة 15 دقيقة ثم أشعلي الشواية لمدة 5 دقائق ليأخذ المعمول اللون الذهبي الفاتح. نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ونترك المعمول حتى يبرد دون تحريكه حتى لا يتكسر. يمكنك تخزين المعمول بعد أن يبرد تماماً في علبة محكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة لحين التقديم. عمر شويل - جدة معمول التمر الفاخر برسمة ثابتة وقوام ناعم - ثقفني

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