نفخ الوجه و الخدود بسرعة خيالية بملعقة حلبة واحدة قولي وداعاً لنحافة الوجه وتمتعي بخدود كالتفاح في 3 أيام

نفخ يرغب الكثير من السيدات في الحصول على خدود كبيرة وبشرة مشدودة ونضرة وبيضاء، وهناك العديد من الطرق التي يمكن إتباعها للحصول على بشرة بهذه المواصفات ومنها الفيلر الذي يتم حقنه في خلايا البشرة ولكن تكلفة تكون مرتفعة جدا وتأثيره على البشرة لا يدوم لفترة طويلة، ولذلك يمكن الاستغناء عنه واستخدام الوسائل الطبيعية للحصول على بشرة نضرة ومن هذه الطرق هي استخدام الحليب مع الحلبة والتي سنوضح في السطور التالية بالتفصيل الطريقة التي سيتم تحضيره بها واستخدامه بخطوات صحيحة.

ماهي أهمية استخدام ماسك الحلبة والحليب للبشرة وكيفية استخدامه

ماسك الحليب والحلبة يعد فيلر طبيعي للبشرة يساعد في نفخ الخدود بشكل ملحوظ ويعمل على شد تجاعيد البشرة والتخلص من البقع الناتجة من الحبوب ويعمل على تفتيح البشرة لأكثر من درجتين مع كل مرة يتم استخدامه بها ويملأ الخطوط التعبيرية التي تظهر في البشرة مع التقدم في السن، كما أنه يجعل البشرة نضارة كبيرة وينشط الدورة الدموية بها ولاستخدام هذا الماسك يمكن إتباع الآتي:-

نستخدم معلقة من الحلبة المطحون بودر ونضيف عليها ثلاث ملاعق من الحليب.

نضيف عليهم معلقتين من ماء الورد ونقلبهم حتى يمتزجا، وبعد لك يتم استخدامه على البشرة.

نترك الخليط على البشرة حتى يجف ويتم شطف البشرة بشكل جيد منه ويمكن استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة.

خطوات استخدام ماسك الخميرة للتفتيح وشد البشرة ونفخ الخدود

الخميرة له أهمية كبيرة للبشرة حيث أنها تساعد في شد البشرة بشكل جيد وتساعد أيضا في نفخ الخدود، كما انها تحتوي على مواد تساعد في التفتيح وتقلل من الحبوب في البشرة وتعالج البقع والتصبغات في البشرة، كما انها تعمل على ترطيب الجلد وتحفز عملية تجديد الخلايا، ويتم استخدامها من خلال خلط معلقة من الخميرة مع معلقتين من زيت النعناع ومعلقتين من ماء الزهر وتمزج المكونات كلها وبعد ذلك يتم استخدامها على بشرة مغسولة ورطبة ويتم تركها حتى تجف وبعد ذلك تفرك من البشرة ويتم شطف البشرة وتستخدم هذه الوصفة مرة كل يوم.