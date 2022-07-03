نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة رائحة الفم الكريهة طبيعيًا واستمتع بنفس منعش بمكونات منزلية بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني معظم الأشخاص من رائحة الفم غير مرغوب فيها وأيضاً الكريهة، لذلك يبحث الكثير منا عن إزاله رائحة الفم الكريهة طبيعيًا بالاعشاب، لأن رائحة الفم تسبب احراجًا للبعض وعدم الشعور بالثقة بالنفس وأحيانا ألم في الأسنان و اللسان وتكاثر البكتيريا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال بعض الطرق المتنوعة لكيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب والغير مرغوب بها في الفم بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة متواجدة داخل كل مطبخ وكذلك بالاعشاب.

إزالة رائحة الفم الكريهة طبيعيًا

يرغب البعض منا معرفة وصفة طبيعيه أو الطرق بالاعشاب كي يتمكن من إزالة رائحة الكريهة في الفم خلال دقائق معدودة ، والتي قد يكون أحد أسباب ذلك صحة المعدة أحياناً لذلك سوف نقوم بتوضيح استخدام بعض الوصفات المختلفة بالاعشاب بشكل سهل وطرق طبيعية لإزالة رائحة غريبة أو التخلص من الرائحة الكريهة ولكن لابد من معرفة أسباب تلك الرائحة أولاً للتخلص منها بالأعشاب ووداعاً لكل الروائح الغريبة وايضاً رائحة الفم الكريهة

خليط البقدونس والنعناع

من أفضل الطرق المضمونة بالاعشاب للقضاء على الرائحه الكريهة في الفم و العناية بصحة الفم في أسرع وقت ممكن ورائحة اللسان أيضاً باستخدام وصفات سهلة ووداعاً رائحة الفم

المكونات

بقدونس ( الكمية حسب الرغبة).

نعناع.

ماء.

خل التفاح.

طريقة التحضير

للحصول على الفم المنتعش بدون رائحة الكريهة بالاعشاب في البداية نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم.

يتم وضع بقدونس.

بعد ذلك نقوم بوضع النعناع.

نقوم بوضع الماء حسب الحاجة.

يتم وعاء الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يستخدم ماء تلك الخليط وهو مثل الشاي كمضمضة في الفم ويمكن تناول غسول الفم حتى تتخلص ألم الاسنان بوصفة الطبيعية

يفضل استخدام هذه الوصفة وكذلك طرق العنايه بالفم مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية

وأيضاً النفس المنعش و رائحة طيبة في الفم بدون رائحة الكريهة

خليط الخل الأبيض والماء

يعتبر الخل من أكثر الطرق أمانًا للقضاء على الرائحه الكريهة في الفم و علاج رائحة اللسان الكريهة أيضاً.

المكونات

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

١/٢ كوب من الماء.

طريقة التحضير

في وعاء صغير الحجم.

نقوم بوضع مقدار الخل.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الماء عليه، ثم نقوم بالتقليب جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

يستخدم كغسول طبيعي في رائحة الفم مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن

ويمكنك من التخلص من أي رائحة غريبة في الفم بأسرع الطرق.

خليط القرنفل والماء

تعد من أفضل الطرق في العلاج المضمونة للقضاء على الرائحه الكريهة للفم وأيضاً التخلص منها تماماً والحفاظ على صحة الأسنان وأيضاً يساعد في العناية بها بشكل فعال خلال دقائق معدودة، وأيضاً الحصول على رائحة طيبة ونفس منعش.

المكونات

عدد ١/٢ ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة.

١/٢ كوب من الماء.

طريقة التحضير

في البداية يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.

يتم وضع مقدار القرنفل داخل الوعاء

بعد ذلك نقوم بوضع مقدار الماء، ثم يتم التقليب جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

نقوم بوضع الخليط على نار هادئة.

بعد ذلك نقوم بإستخدام ماء الخليط كمضمضة طبيعيه للتخلص من رائحة الفم فهو يساعد على الانتعاش وتسكين الألم أيضاً.

تكرر هذه الوصفة مرتين يوميًا قبل كل وجبة وقبل النوم مباشرةً للاستمتاع والحصول على رائحة الفم المنعشة، وأيضاً التخلص من و ازالة الروائح الكريهة و علاج البكتيريا بأفضل الطرق.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وصفات وأيضاً طريقة إزالة رائحة الفم الكريهة طبيعيًا، دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة بمكونات أغلبها طبيعي متواجدة داخل كل مطبخ يسهل على معظم الأشخاص القيام بتحضيرها باستخدام طرق مختلفة لإزالة الرائحه الكريهة في الفم بالأعشاب و علاج البكتيريا خلال فترة زمنية قصيرة والحصول على رائحة الفم المنعشة.