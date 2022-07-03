وصفات سحرية لتنعيم الشعر الجاف والمجعد في أسبوع واحد سيصبح شعرك كالهنديات

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تعشق الانثى الشعر الناعم لانه عنوان جمال المرأة، ويجب الاهتمام بنفسها والحفاظ على جمال شعرها، وتوجد عدة وسائل لتنعيم الشعر وجعله جميلا، ولكن بعض النساء والفتيات تعانى من الشعر الجاف والخشن ويريدون الحصول على الشعر الناعم المفرود، لذلك بعضهم يلجأ إلى كريمات الفرد وفرد الشعر عن طريق السيشوار والمكواة الخاصة بفرد الشعر ولكنها تقوم بحرق بصيلة الشعر وتجعلها جافة على المدى البعيد، لذلك بحثنا عن بعض الوصفات الطبيعية حتى تساعد في علاج الشعر الجاف وتجعله أكثر نعومة وجمالاً. وصفات لتنعيم الشعر الجاف والمجعد وصفة خل التفاح يساعد خل التفاح على فك تجاعيد الشعر ويحافظ على درجة الحموضة بالشعر لمده بالحيوية واللمعان.

لذلك نقوم بخلط كمية من خل التفاح مع الماء بكميات متساوية.

ويوضع المزيج على شعر نظيف مغسول بالشامبو ويترك لعدة دقائق ثم يغسل الشعر بالماء البارد. وصفة الحلبة وزيت الزيتون تحتوي الحلبة على مكونات عديدة مفيدة لصحة الشعر وتجعله أكثر ترطيبا وإعطائه المرونة اللازمة وتساعد ايضا على ترطيب فروة الرأس الحساسة.

لذلك سوف نقوم بنقع خمس معالق من حبوب الحلبة في قليل من الماء من الليل حتى الصباح.

نقوم بتصفية الحبوب من الماء وتركها حتى تجف ثم نقوم بطحن الحلبة ونضيف عليها ملعقة من زيت الزيتون على ملعقة من الزبادي ونقلب.

يوضع المزيج على فروة الرأس وعلى الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس جيدا بالخليط.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ. جل الصبار لتنعيم الشعر الجاف والخشن يساعد الصبار على نعومة الشعر الجاف والخشن و تقوم بترطيب الشعر وفروة الرأس لاحتوائه على عدة فيتامينات هامة للحفاظ على صحة الشعر.

نقوم بتدليك الشعر وفروة الرأس باستخدام جل الصبار ويترك على الشعر لمدة ربع ساعة تقريباً ثم يغسل الشعر وفروة الرأس بالماء الفاتر. وصفة الموز والعسل لتنعيم الشعر الكالحرير يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنعيم الشعر الجاف بالصالة إلى أنه يساعد على علاج التقصف.

حيث نقوم بهرس ثمرة موز طازجة أو أكثر مع ملعقة من العسل حسب طول الشعر وتوزع على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الموز على الشعر لمدة ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر. وصفة زيت السمسم والخل يساهم السمسم في علاج الشعر الجاف وإعطائه المظهر الجميل ويعالج الطبقة الخارجية للشعر ويعالج التقصف.

لذلك سوف نقوم بمزج ثلاث معالق من زيت السمسم مع ملعقتين من الخل ثم نقوم بمزجهم ويدلك بهم فروة الرأس ويترك لمدة عشر دقائق على الشعر.

يغطى الشعر بمنشفة دافئة ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو. وصفة الأفوكادو لتنعيم الشعر نحضر بولة ونضع بداخلها ثمرة أفوكادو مهروسة ونضيف إليها 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة من العسل الأبيض.

يوزع الخليط على شعر جاف ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وشامبو مخفف هذه الوصفة تقوم بترطيب الشعر وتغذية لاحتوائها على البروتين والفيتامينات.

ينصح بتكرار الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة خلال وقت قصير. عمر شويل - جدة وصفات سحرية لتنعيم الشعر الجاف والمجعد في أسبوع واحد سيصبح شعرك كالهنديات - ثقفني

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