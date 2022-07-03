احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق احدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

تجميد الخبز في الفريزر يكون من الأمور المثيرة للجدل والتي لا بد من التنبيه لها بكل الاشكال الممكنة، حيث أنه تجميد الخبز يتسبب في الكثير من الأضرار، ويسبب السرطان بشكل كبير، وهذا ماتم إعلانه في إحدى المؤتمرات العملية، لذلك لا بد وقتها من الحفاظ على الخبز وعدم وضعه في الثلاجة حتى لا يسبب الكثير من الأمراض فيما بعد.

شروط تجميد الخبز

كما أنه منذ فترة تم التأكيد من قبل استشاري التغذية العلاجية أن الابن لا بد أن يكون طازجا ولا يجب بأي شكل من الأشكال أن تضعه في الثلاجة، وهذا يكون أكثر أمانا على الإطلاق، واعتبر الخبز الطازج هو الاعلى في القيمة الغذائية، ولكن في بعض الأحيان يوجد كميات من العيش والتي لا بد أن يتم وضعها في الثلاجة، ولكن لا بد من الالتزام بالشروط التالية:

أن يتم حفظه بشكل مباشر بعد أن يتم إحضاره.

كما أنه لا بد أن يكون بعيد عن أي نوع من أنواع البروتينات حتى لا تكون الرائحة واحدة.

لا يد أن يكون الفريزر منظم إلى حد كبير.

الحفظ يكون في اكياس أو اطباق مصنوعة بشكل مخصص الفريزر.

خطورة تجميد الخبز

تبدأ خطورة تجميد الخبز في الفريزر في حال زادت مدة التخزين عن ثلاثة أيام، أو إذا تم الحفظ في الاكياس المصنوعة من البلاستيك العادية، كما أنه في هذه الحالات سوف يفسد ويتحول النشا فيما بعد إلى سكر ومن الممكن أن يتسبب في النزلات المعوية فيما بعد، كما أنه هذه تعد من الأسباب الاساسية في خطورة تجميد الخبز في الفريزر.

وفي النهاية لا بد من معرفة كل الأضرار التي تنتج عند استخدام الخبز في الفريزر حتى يتم الابتعاد عنها قدر الإمكان، وننصح بشكل دائم أن لا يتم تخزين الخبز وتحضر كمية قليلة قدر الإمكان.