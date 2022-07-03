نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد في دقائق معدودة ستصبح بشرتك مثل الأطفال في المقال التالي

يعد كريم نيفيا من أهم الكريمات المرطبة التي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة، حيث أنه يحتوى على العديد من المواد الطبيعية للبشرة، وهو يقوم بتغذية البشرة ويساهم في تنظيفها وإزالة حب الشباب ويعالج تهيج الجلد، والنشا أيضا من أهم المواد التي تساعد على التفتيح لاحتوائه على بعض الفيتامينات الصحية البشرة حيث تستخدم النشا في عدة وصفات طبيعية للبشرة والشعر أيضا، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات باستخدام كريم النيفيا مع النشا. وصفة كريم النيفيا مع النشا وماء الورد المكونات: عبوة من كريم نيفيا الازرق او اى نوع متاح.

٢ ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من ماء الورد.

كبسولة فيتامين ه‍. الخطوات: اولا في وعاء نقوم بخلط ماء الورد مع النشا حتى تذوب ولا يوجد لها اى تكتلات.

بعد ذلك سوف نضع الخليط في عبوة فارغة ونضع عليها كريم نيفيا ونقلب جيدا.

نضيف عليهم كبسولة الفيتامين حتى يزيد من فائدة الكريم.

يوضع هذا الماسك على الوجه نهارا وقبل النوم ونتركه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء.

يمكن استخدام هذا الماسك على اى مكان غامق بالجسم حتى يتم تفتيحه.

يمكن استخدامه أيضا على الأماكن الحساسة التي توجد بها بقع داكنة. وصفة كريم النيفيا مع النشا والحليب المكونات: عبوة كريم نيفيا.

٢ ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الحليب السائل. الخطوات: في وعاء نقوم بإضافة الحليب وعليه النشا ونقلب حتى تذوب النشا.

نضع عليهم كريم النيفيا ونقلب وتوضع في عبوة محكمة الغلق.

ويستخدم يوميا على البشرة ليلا ونهارا حتى نحصل على التفتيح التام.

يوزع على البشرة لمدة ساعة ثم يشطف بالماء الدافئ. فوائد كريم النيفيا للبشرة يحافظ على البشرة من اى امراض تصيب الجلد.

يستخدم لعلاج ندبات الوجه.

يقضي على الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.

يحارب التجاعيد التى تظهر على الوجه والرقبة.

يستخدم لعلاج تهيجات البشرة والالتهابات.

يستخدم كعلاج اثار الحروق والشمس.

يقوم بتغذية البشرة لاحتوائه على فيتامين ه‍.

كريم نيفيا غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تفتيح البشرة.

يستخدم في علاج حب الشباب والبثور البيضاء بالبشرة. وصفة كريم نيفيا والنشا مع زيت اللوز المكونات: 3 ملاعق كبيرة من كريم نيفيا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو.

5 قطرات عصير ليمون. الخطوات: نمزج المكونات مع بعض ثم توضع في عبوة ونغسل البشرة جيدا بالماء والغسول ثم نعرض الوجه للبخار لفتح المسام.

يوزع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد ونمرر قطعة من القطن بها ماء ورد. عمر شويل - جدة معجزة كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد في دقائق معدودة ستصبح بشرتك مثل الأطفال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم نيفيا والنشا لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد في دقائق معدودة ستصبح بشرتك مثل الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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