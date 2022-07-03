فرد الشعر في العيد بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي بدون تساقط

تبحث كثير من السيدات أصحاب الشعر المجعد والخشن عن أفضل الطرق التي تخلصنا من خشونة الشعر والحصول على النعومة والانسيابية للشعر لذلك سوف نستخدم الخميرة في تجهيز هذه الوصفة وسوف نحضرها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة الخميرة لفرد الشعر

تستخدم الخميرة في منح الشعر الانسيابية والنعومة واللمعان لذلك سوف نقوم بتحضير الوصفة الخاصة بها للشعر من خلال النقاط التالية:

المكونات:

كوب ماء.

كيس خميرة.

ملعقة زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء فارغ.

نضع به الخميرة ثم الماء.

ونضع عليها ملعقة الزيت.

نقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع الخلطة على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها.

نلاحظ بأن الشعر أصبح صحيا في غضون ساعتين .

الوصفة الثانية للخميرة لتنعيم الشعر

يكون كيس الخميرة بمثابة الكيس السحري للشعر الذي ينقذ الشعر من التلف وأنها تجعل الشعر صحيا وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية

المكونات:

كوب زبادي.

٣ ملاعق خميرة.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

في البداية لا بد أن نحضر وعاء فارغ.

ونحتاج أن نضع الخميرة مع الليمون مع الزبادي.

الخطوة التالية هي أن نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نغسل الشعر قبل وضع الوصفة

نقوم بتقسيم الشعر ووضع الخلطة عليه ونقوم بشد كل خصلة.

يتم تغطية الشعر لمدة ثلاثة ساعات كاملة.

نقوم بغسل الشعر بعد ذلك ووضع المرطب اللازم للشعر ونستمتع بنعومته.

فوائد الخميرة للشعر

تكون لخميرة البيرة فوائد عديدة وهي: