طريقة عمل الوافل على الطريقة البلجيكية

طريقة عمل الوافل علي الطريقة البلجيكية, يعتبر الوافل من الحلويات المستحدثة في عالمنا العربي حيث أنه لم يوجد من قبل في قوائم الحلويات, ولكن من حداثة وجودة فإنه أثبت أنه من اجمل الحلويات التي يمكن أن يتناولها أي شخص محب للحلويات, وهناك العديد من الطرق الذي يمكن أن يقوم الأشخاص بها من أجل عمل وافل مثل محال الحلويات, ومن ضمن الطرق الذي يمكن أن تقوم بصنع بها الوافل هي الطريقة البلجيكية, وهي طريقة ليست منتشرة كثيرة, حيث يتميز الوافل علي الطريقة البلجيكية بأنه وافل من النوع المقرمش ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الوافل علي الطريقة البلجيكية

تستطيعي سيدتي أن تقوم بعمل الوافل المقرمش علي الطريقة البلجيكية في منزلك لأولادك بمكونات سهل التحضير ورخيصة الثمن:

المكونات

عدد اثنين من أكواب الدقيق.

رشه ملح صغيرة.

بيكنج بودر بمقدار اربع ملعقة صغار.

سكر بمقدار ملعقتين كبيرتين.

عدد اثنين بيض.

حليب دافئ بمقدار ربع كوب.

نصف كوب زبده مذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه كلا من الدقيق والملح والبكينج بودر والسكر, ثم يتم تقليب هذا الخليط جيدا حتي يصبح مزيج واحد.

يتم إحضار وعاء أخر صغير ووضع فيه البيض ثم خفقه جيداً, ثم يتم أضافه إليه الحليب والزبدة والفانيليا, ويتم تقليدية جيدا مع بعض, ثم يضاف هذا المكون علي المكون السابق الخاص بالدقيق في الوعاء الكبير.

يتم إحضار جهاز الوافل, ثم يتم تسخين الجهاز قبل استخدام, ثم يتم وضع به المكونات السابقة.

يتم تركه حتي يتغير لونه ويصبح ناشف, ثم يتم تقديمه هكذا.

طريق عمل الوافل البلجيكي بالشكولات

المكونات

كوب من الدقيق.

رشه ملح.

بياضتين.

بيكنج بودر بمقدار ثلاث ملاعق صغيرة.

نصف كوب سكر.

كاكاو خام بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

كوب حليب.

زبدة مذابة بمقدار اربع ملاعق.

نصف ملعقة فانيليا.

سكر الحلويات بمقدار نصف كوب.

طريقة التحضير