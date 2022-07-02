قنبلة تفتيح رهيبة للابد: من مكون خرافي لتفتيح فوري للبشرة2022

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عمر شويل - جدة حيث تعد قنبلة تفتيح رهيبة للابد ، من اهم الكريمات التي تعمل بشكل فوري علي تبييض البشرة في اقل وقت ممكن، حيث تتكون من مكون رائع للغاية في تنظيف البشرة وتفتيحها بكل سهولة من اول استخدام للخليط الرهيب، الذي يعمل علي تفتيح وتبييض البشرة بشكل ملحوظ دون استخدام اي كريمات ضارة بالبشرة، ويمكن استخدام الخليط ايضا لتبييض الجسم كل نظرا لا نهو يحتوي علي مكونات طبيعية وفعالة جظا في تبييض البشرة والجسم، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل قنبلة تفتيح رهيبة للابد من مكون واحد خرافي في التفتيح الفوري للبشرة2022.

مكونات عمل قنبلة تفتيح رهيبة للابد لتفتيح وتبييض البشرة فوريوتحدي2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الأساسي في عمل الخليط الرهيب في التفتيح بشكل مبهر للغاية وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقتين من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء ورد علي حسب الخليط.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن ابسط طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل والحصول علي افضل نتائج من التفتيح بفضل الله وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة الحليب البودرة والنشا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس. ثم نضيف عليهم الزبادي ودقيق الأرز ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد بتدريج ونخلط جميع المكونات بشكل جيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مشرقة للغاية دون أي تعب وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من أي كريمات أو غبار.

ثم نضع طبقة متساوية من الخليط علي الوجه حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10دقائق إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي افضل نتائج بفضل الله من التفتيح والتبييض الفوري.

فوائد قنبلة تفتيح رهيبة للابد لتبييض البشرة من اول استخدام فوري 2022

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بقنبلة تفتيح رهيبة للابد وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي: –