طريقة عمل أيس كريم الفواكه الطبيعية اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة أيس كريم الفواكه الطبيعية، من أنواع الايس الكريم اللذيذة والمميزة والتي تتميز بمذاقها الرائع ومكوناتها البسيطة والمتوفرة في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفواكه الطبيعية.

مكونات أيس كريم الفواكه الطبيعية

يتكون أيس كريم الفواكه الطبيعية من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

مكونات أيس كريم الموز

نصف كيلو من الموز المجمد.

عصير ثمرة ليمون.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

مقادير أيس كريم المانجة

نصف كيلو من المانجة المجمدة

عصير ثمرة ليمون.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

مكونات أيس كريم الفراولة

نصف كيلو من الفراولة المجمدة.

عصير ثمرة ليمون.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفواكه الطبيعية وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه مكونات نوع محدد من أنواع الأيس كريم.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم بصب الخليط في علبة مستطيلة الشكل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الأيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن ٨ ساعات.

ونكرر نفس الأمر في جميع أنواع الأيس كريم.

ثم يكون الأيس كريم بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيين أيس كريم الفواكه الطبيعية بأنواع عديدة من أنواع الصوصات أو المكسرات مثل صوص الكراميل أو الشوكولاتة البيضاء والداكنة.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقلبهم باستمرار حتي يغلي الخليط.

وبعدما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النار.

ثم نقوم بتحريك الخليط من حين لآخر حتي يثقل قوام الخليط أي لمدة تتراوح ما بين ١٠ و ١٥ دقيقة تقريبا.

وبعدما يثقل قوام الخليط نرفعه من على النار يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: