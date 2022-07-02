نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد.. كريم القهوة والحليب سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد في المقال التالي
مع بداية فصل الصيف، تحتاج السيدات وفتيات الجامعة إلى وصفات طبيعية تساعد على تفتيح بشرتها بشكل فوري، والتقليل من الأضرار الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسيجية، وأثبتت التجارب والدراسات العلمية أن القهوة تلعب دوراً فعالاً في تبييض البشرة وإكسابها الحيوية والنضارة، حيث أن القهوة تعمل كمقشر للبشرة، تعمل على إزالة الخلايا الميتة، مما يحفز البشرة على إنتاج خلايا جديدة، مما يساهم بدوره في توحيد لون البشرة، والقضاء على التجاعيد والاسمرار، ونظراً لأن غالبية الفتيات تعانين من ظهور الهالات السوداء في منطقة تحت العينين بشكل عام بسبب العديد من العوامل ككثرة التعرض لأجهزة المحمول والكومبيوتر، والسهر وعدم أخذ قسط كافي من النوم، إلا أن الوصفات الطبيعية التي تحتوي على القهوة تساعد على علاج تلك الهالات، والتحسين من شكلها.
كريم القهوة والحليب لتفتيح البشرة 7 درجات
المكونات
- ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة.
- ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام الغير محلى.
- 4 ملاعق من الحليب.
طريقة التحضير
- احضري وعاء صغير، وقومي بإضافة مقدار البن والكاكاو، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا.
- أضيفي مقدار الحليب إلى المكونين السابقين، وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على خليط ذي قوام متماسك.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
وصفة القهوة وزيت الزيتون لتبيض البشرة
هذا الماسك لا يعد مناسباً للبشرة الدهنية، ولكن للبشرة المختلطة والجافة.
- ملعقتين كبيرتين من القهوة.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- قومي بمزج القهوة مع زيت الزيتون جيداً، حتى يصبحا عجينة متماسكة.
- بعد غسل وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب، قومي بفرد الماسك على بشرتك أو أي مكان به بقع داكنة.
- افركي الماسك على بشرتك بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقتين، ثم قومي بشطف بشرتك بالماء والغسول، حتى تتأكدي من تخلصك من كل بقايا الماسك.
- كما أنه يمكنك عمل هذا الماسك مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، هذه الوصفات طبيعية وليس لها أي أضرار علي البشرة لأنها لا تحتوي علي أي مواد كيميائية تضر بالبشرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعرايس العيد.. كريم القهوة والحليب سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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