نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقتين بس لو شفتيهم على الكبدة مش هيكون ليها ريحة زفارة حولت الكبده المثلجة لبلدي ومش هتبقي جامده في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من زفارة الكبدة من المشاكل التي تواجه ربات البيوت أثناء عمل الكبدة هو ريحة الزفارة بها، ألم يبحثون عن بعض المكونات البسيطة التي سوف تخلصنا منها، خاصة أن الكبدة من الاكلات المميزة، التي يمكن عملها بعدة طرق مختلفة ومنها طريقة عملها بالبصل أو عملها بأي طريقا أخرى لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل الكبدة بدون ريحة زفارة.

التخلص من زفارة الكبدة

لا داعي للقلق بعد اليوم للتخلص من زفارة الكبدة بأي شكل من الأشكال، حيث أنه وداعا لهذه الرائحة، وسوف نتعرف على الطريقة الخاصة بالتخلص من زفارة الكبدة::

الطريقة الأولى

وهذه الطريقة تعتمد بشكل أولي على استخدام مجموعة كبيرة من التوابل توجد مجموعة من التوابل التي تكون في غاية الأهمية والتي في الأغلب نستخدمها في التخلص من الرائحة، ولكن في البداية لا بد أن تقوم بتقطيع الكبدة بشكل تام ونضع عليها التوابل مع عصير الليمون وتكون التوابل هي الكمون مع الملح، كما أنه فيما بعد نترك هذا الخليط فترة من الوقت حتى يتخلص من الرائحة الموجودة به وهذه الطريقة تكون مجربة.

الطريقة الثانية

يجب في هذه الطريقة الا تقوم بغسل الكبدة بشكل كبير حيث أنه في هذه الحالة سوف تفقد القيمة الغذائية الموجودة بها ولكن يكفي أن يتم غسلها مرة واحدة واضافة ملعقة من الخل عليها، ووضع كوب من الحليب عليها ويتم تقطيعها الى قطع صغيرة مناسبة الوجبة، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص من رائحة الزفارة الموجودة بها.

وفي النهاية يمكنك استخدام أي طريقة من الطرق الموضحة في المقال والتي تكون في غاية الأهمية حتى يمكنك عمل الكبدة فى المنزل بدون خطوات كبيرة، والتخلص من الرائحة التي كان يعاني منها البعض.

فوائد الكبدة

الكبدة من الأطعمة الهامة لصحة الإنسان، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية لجسم الإنسان، سواء كانت كبدة الدجاج أو الوز أو البقر، فهي تحتوي على الأحماض الأميمينة وفيتامين “أ وب” وحمض الفوليك والحديد والزنك، وهذا يجعلها من الأطعمة الهامة لصحتك ولجسمك.

يجب أن يضمن الكبد ، وخاصة الكبد المجمد ، تاريخ انتهاء صلاحيته. بالنسبة للكبد الطازج ، يجب التأكد من جودته وشكله ، لأن الكبد الطازج يتميز بلونه البنفسجي الغامق ، فعندما تجد بقعًا خضراء على الكبد ، يجب تجنب طهيه ، لأنه عادة ما يشير إلى أن المنتج غير مناسب للاستخدام للحصول على فوائد كبد الدجاج كاملة.

تحذيرات تنازل الكبده

ينصح الاطباء الابتعاد عن تناول الكبده للأشخاص الذين يعانون من النقرس هو نوع من التهاب المفاصل ينتج عن ارتفاع حمض البوليك في الدم مما يؤدي إلى تصلب المفاصل وتورمها ويحتوي الكبد على البيورينات التي تشكل حمض البوليك في الجسم لذلك يجب تجنبه أو تقليله مرضى النقرس ولذلك يجب عليهم الابتعاد عن تناول الكبده.