طريقة عمل الثومية في البيت بمكونات بسيطة بكل تكاتها وأسرارها ألذ وأحلي من المطاعم

المقبلات التي لا تشتغني عن وجودها الكثير من الناس في بعض الماكولات الخاصة هي الثومية، حيث تعد الثومية نوع من انواع المقبلات التي يمكننا إضافتها بجانب بعض المأكولات لأنها تعمل على فتح الشهية وتجعل الطعام بطعم أفضل وتضيف نكهة ورائحة للطعام تجعله من الذ الاطعمة، وتعتبر من المأكولات التي تضاف إليها الثومية هي فتة الشاورما وساندوتشات الشاورما السوري والبطاطس والكفتة والكبدة وغيرها من المأكولات الاخرى التي ترغبين بها وتقوم الكثير من الناس بشراء هذه الثومية من المطاعم لأنهم يعتقدون أن عمل تلك الثومية أمر صعب تحضيره وإعداده في المنزل على الرغم من أن مكونات تلك الثومية تتوافر في كل المنازل لأنها ذات مكونات رئيسية.

كالعادة اننا إذا قومنا بتناول اي ماكولات في المطاعم خاصة إذا كانت تلك المطاعم تقدم المأكولات السورية يعملون على تقديم الثومية بجانب تلك الماكولات والتي تجعل الطعام بطعم الذ وجعل ذلك الطعم الرائع الكثير من السيدات يبحثون عن بعض طريقة عمل الثومية وتعد طريقة عمل الثومية بسيطة وعند قيامك بعملها في المنزل سوف تحصلين على طعم الذ من المطاعم.

مكونات عمل وصفة الثومية افضل من المطاعم

كوب واحد من الحليب السائل.

عبوتان إثنان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من الزيت حتى تحصلين على قوام كثيف.

طريقة عمل وصفة الثومية أفضل من المطاعم