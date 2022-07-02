احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ.. تعطل جهازك المناعي وتصيبك بالسمنة المفرطة وتنشط خلايا السرطان

احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ، الفراج من أكثر المصادر البروتينة استهلاكاً وخصوصاً أن سعرها مناسب للعديد من الفئات، كما أنها تدخل في الكثير من الوصفات بأكثر من طريقة كالشوي أو السلق أو تقطيعها واستخدامها في شاورما الفراخ والكثير من الطرق الأخرى المعروفة، ولكن هناك بعض الأجراء التي تحتويها الفراخ ويجب عدم تناولها، والكثير منا يجهل هذه الأجزاء الضارة على الجسم ويمكن أن تؤدي للوفاة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم 4 أجزاء في الفراخ يجب التخلص منها وعدم طهيها.

احذر تناول 4 أجزاء من الفراخ

هناك مجموعة من الأجزاء التي توجد في الدجاج التي لا يعرف عنها الكثير وتمثل خطر كبير على صحة الفرد في حال تناولها، فهي تحمل العديد من الأضرار الصحية والتي قد تسبب التسمم والوفاة، وهذه الأجزاء هــــــــــي:

جلد الفراخ: فيمثل جلد الفراخ أحد أهم الأجزاء الغير صحية والضارة عند تناولها، بسبب كثرة نسبة الدهون المركزة به، فبالتالي هي تعطي الجسم عند تناولها سعرات حرارية عالية، وقد يصعب على الجسم التخلص من تلك الدهون فتتراكم في الجسم وتؤدي إلى السمنة والسمنة المفرطة في بعض الأحيان، وكذلك تسبب في تراكم الدهون في الأوعية الدموية. ذيل الفراخ: كما يجب التخلص من ذيل الدجاجة قبل البدء في طهيها، لأنه يحتوي على الكثير من البكتيريا التي تعطل عمل الجهاز المناعي، وتعمل على تنشيط الخلايا السرطانية وتكوينها في الجسم. رئة الفراخ: بينما تعد رئة الفراخ من الأجزاء التي تحتوي على فطريات عدة وكائنات دقيقة يمكن أن تدخل الجسم وتسبب العديد من الأضرار الصحية، وقد تصل في بعض الأحيان للتسمم لهذا يجب عدم تناولها. رأس الفراخ: وقد تحتوي رأس الفراخ على مواد سامة عند تناولها يعرض الجسم للكثير من الأمراض، لذلك يجب عدم تناولها ويجب التخلص منها قبل طهي الفراخ.

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