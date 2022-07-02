قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبيض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق

القرنفل الجميع يعرفه، ولكن يعرف استخدامه كنوع من أنواع التوابل التي نستخدمها في الطعام ولكن الجديد فهذا المقال أننا نستخدم القرنفل في وصفة سحرية لتفتيح البشرة والتخلص من معظم مشاكلها، مع العلم أننا سوف نضع مكون أخر جميل وله تأثير أيضا في تفتيح البشرة وهو الفازلين، ومن منا لا يعرف الفازلين وتأثيره الفعال على البشرة، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة، ونحن سوف نقدم لكم من خلال الفقرات القادمة مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل والفازلين في تفتيح البشرة بسهولة

لا يوجد مكونات سوى القرنفل والفازلين في هذه الوصفة السحرية في علاج مشاكل البشرة، مع العلم أننا نعيش هذه الأيام في طقس شديد الحرارة مما يؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى للبشرة، بالإضافة إلى ذهاب بعض الأسر لتقضية إجازة الصيف على البحر، فهذا سبب من أسباب إسمرار البشرة، وظهور الحبوب والبقع الداكنة، التي أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم النساء، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة بالمقادير:

ثلاث ملاعق من مسحوق القرنفل البودر.

ربع علبة فازلين طبيعي.

طبق لتحضير الوصفة.

خطوات تحضير وصفة الفازلين والقرنفل في البيت

الجميل والرائع في هذه الوصفة أنها تناسب جميع الأعمار سواء الكبار أو حتى الأطفال بعد. عودتهم من المصيف، بالإضافة إلى أن مكونات هذه الوصفة هامة جدًل ولها دور فعال في تغذية البشرة بعيدا عن التفتيح، نحن نقصد من هذا الحديث لو أنك لا يوجد أي مشكلة تعاني منها، يجب عليك استخدام هذا الكريم لتغذية البشرة وحمايتها من ظهور البقع والحبوب، والآن نشرح لكم خطوات تحضير واستخدام الوصفة: