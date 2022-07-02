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تورلي اللحمة المفرومة من الأكلات المفيدة لأنها تحتوي على بروتين وهي اللحمة المفرومة وأيضا الخضروات التي تحتوي على فيتامينات تفيد الجسم وهي وصفة سهله وسريعة حيث أن كل سيدة منزل تحتاج للوصفات السريعة والسهلة التي توفر عليها الوقت. وصفة تورلي اللحمة المفرومة: مكونات وصفة تورلي اللحمة المفرومة: ربع كيلو لحمة مفرومة.

اثنان بصلة كبيرة.

واحد كوب بسلة.

نصف كوب جزر شرائح.

اثنان حبة كوسه شرائح.

واحد حبة بطاطس شرائح.

باذنجان شرائح.

فاصوليا خضراء.

اثنان ملعقة كبيرة صلصة.

كوب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

واحد مكعب مرقة دجاج.

كوب واحد من الماء. طريقة تحضير تورلي اللحمة المفرومة: نقوم بإحضار مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت ونضع بعدها جميع الخضروات ثم نقوم بتقليبهم حتى يتغير لونهم إلى اللون الذهبي، ثم نقوم برفعهم من على النار ونضعهم في مصفاة حتى تصفى أي بواقي زيت.

نقوم بإحضار قدر ونضع فيه السمن ثم نضع بصلة مفرومه وتقلب حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي ثم نضع اللحم المفروم ونقلب ثم نضع الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج اللحم المفروم ثم نضع عليها عصير الطماطم والبسلة حتى يختلطوا جيدا.

نقوم بإحضار الصينية التي نقوم بإدخالها الفرن ثم نضع بها طبقة من البطاطس ثم طبقة من الكوسه ثم طبقة خليط اللحمة المفرومة والبسلة ونقوم بعمل الطبقات حتى تنتهي الكمية التي معنا ثم نضع مرقة الدجاج مع كوب من الماء.

نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونقوم بتغطيتها بورق الفويل ونتركها لمدة عشرون دقيقه أو حتى تمام النضج ثم نخرجها ونتركها حتى تهدأ قليلا ويمكن تقديمها بجانب ازر ابيض. فوائد اللحمة المفرومة: تعمل على تقوية المناعة لأنها تحتوي على فيتامين ب 12

مصدر غنى بالبروتين الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات.

تكافح الشيخوخة المبكرة.

تعمل على تقوية العظام. فوائد الخضروات: تقى من أمراض القلب.

تقى من مرض السكرى.

تساعد في عملية الهضم.

مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في رفع مناعة الجسم. عمر شويل - جدة طريقة عمل تورلي اللحمة المفرومة ستندمين إنك لم تقومي بتجربته من قبل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تورلي اللحمة المفرومة ستندمين إنك لم تقومي بتجربته من قبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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