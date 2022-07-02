أحلي كفتة البطاطس المقلية والشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأضمن من المطاعم

كفتة البطاطس المقلية من أحلي وأطعم أنواع المقليات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وذلك لأنها تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمنتشر عملها في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر بشكل كبير، وكذلك تعتبر من أكثر أنواع الأكلات التي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم وذلك لسهولة عملها، والكفتة محبب تناولها في وجبة الإفطار عن طريق عملها سندوتشات بجانب السلاطات المتنوعة، كما يتم تناولها في وجبة الغداء بجانب الوجبة الرئيسية والمكرونة الاسباجيتي والكاتشب والمايونيز والمقبلات، وتتميز كفتة البطاطس المقلية بأنها من الأكلات المفيدة جدا الخفيفة وسريعة الهضم، لذلك فإنها من الأكلات المفصل تناولها بشكل كبير في وجبة العشاء وذلك لأنها خفيفة على المعدة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل كفتة البطاطس الشهية والصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من المطاعم الكبري، لعمل أحلي وأطعم كفتة البطاطس المقلية.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي كفتة البطاطس المقلية واللذيذة والشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية.

المكونات

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس