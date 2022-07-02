نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع دخول العيد إليكي ثلاث وصفات رائعة لعمل الكبدة البقري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير منا يعشق كبدة البقر وهي لها فوائد كثيره للإنسان وفى هذا المقال سنتعرف على ثلاث طرق لتحضيرها وهي طرق سهله ولذيذة.

أولا الكبدة بالسمن:

مكونات الكبدة بالسمن

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل اسود.

سمن.

طريقة تحضير الكبدة بالسمن:

نقوم بإحضار قدر ونضع فيه السمن والثوم المفروم ونحمر الثوم حتى يصفر لونه ثم نضع الكبدة ونقوم بتقليبيها حتى يتغير لونها للون الفاتح ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونقوم بتهدئة النار حتى تمام النضج.

ثانيا الكبدة بانيه:

مكونات الكبدة بانيه.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

كزبره ناشفة.

قليل من اللبن.

طريقة تحضير الكبدة بانية.

نحضر طبق ونضع فيه الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة الناشفة ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع الكبدة البانية ثم اللبن فاللبن يجعل الكبدة طرية ونتركهم عشر دقائق، ثم نحضر طبق ونضع فيه دقيق ورده ونأخذ الكبدة ونضعها في هذا الخليط وفى قدر على نار به زيت غزير نقوم بوضع الكبدة بعد أن نكون وضعناها في الردة والدقيق وتقلب على الجانبين حتى تمام النضج ويمكن أن تقدم مع بطاطس محمرة.

ثالثا الكبدة الإسكندراني:

هذا النوع من الكبدة بنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيره جدا جدا.

مكونات الكبدة الإسكندراني:

ثوم مفروم.

زيت.

طماطم.

فلفل حار.

ملح فلفل اسود.

بهارات.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

نحضر قدر على النار ونضع فيه الزيت ثم الثوم المفروم ونقلب حتى يتغير لون الثوم إلى الأصفر ثم نضع الكبدة المقطعة قطع صغيره ونقوم بالتقليب حتى يتغير لون الكبد، ثم نضع الطماطم والفلفل الحار ونقوم بتهدئة النار حتى تمام النضج ويمكن وضعها في ساندويتشات وبجانبها سلطة الطحينة وتصبح لذيذة.

فوئد الكبدة على الانسان:

تعمل على تقوية المناعة لأنها تحتوي على فيتامين أ.

تحتوي على بروتينات التي تساعد على بناء عضلات الجسم.

تحتوي على عنصر الحديد المسؤول عن تقليل الأنيميا من الجسم.

بها عنصر الفسفور الذي يمنع هشاشة العظام.

أضرار الكبد: