نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعول الخميرة الرهيب لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة والتصبغات في الجسم بالكامل من أول أستخدام في المقال التالي
خلطة الخميرة لتبييض البقع الداكنة، تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث تعاني الفتيات عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل التعرض لأشعة الشمس الضارة وأيضا ظهور أماكن داكنة بالجسم، و يلجؤون أحيانا لاستخدام كريمات التفتيح التي تضر اكثر بالبشرة والجسم وتودي إلى الاسمرار اكتر من اللازم إذا قررت أن لا تستمر عليها، لذلك يحرصون على أن يبحثون عن وصفات لتفتيح البشرة والجسم ، فسوف نقوم بتحضير وصفات من الخميرة مع مكونات طبيعية أخرى للتفتيح.
البعض يعانى من اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة وخاصة في فصل الصيف، حيث تتعرض البشرة لأشعة الشمس الفوق البنفسجية عند الخروج من المنزل والتي تضر بالبشرة و تجعلها شديدة الحساسية، فقررنا البحث عن وصفات طبيعية باستخدام الخميرة حتى تساعد على تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم، ولعلاج هذه المشكلة تابعوا معنا هذا المقال.
أولا: مكونات خليط الخميرة مع السكر
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
خطوات التحضير:-
- نحضر وعاء عميق ونضع السكر وعليه الخميرة ثم نضع عصير الليمون، ثم نقلب جيداً ونضع عليهم زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على مزيج متماسك.
- بعد الاستحمام وتجفيف الجسم يوزع المزيج على الجسم أو المناطق المراد تفتيحها، ويترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم نقوم يشطف الجسم جيدا بالماء الفاتر.
- تكرر هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها.
- يمكن استخدام هذه الوصفة على الكوع والركبتين.
- تساعد هذه الوصفة على تبييض الأماكن الغامقة ولكن يجب الاستمرار عليها لمدة شهرين حتى نلاحظ تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعادة نضارتها.
ثانياً: مكونات خليط الخميرة مع ماء الورد
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب الدافئ.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
خطوات التحضير:-
- تمزج المكونات مع بعضها في وعاء صغير حتى يتكون خليط متماسك.
- يوزع الخليط على بشرة نظيفة سواء الوجه أو الجسم ويترك حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نشطف الوجه بالماء الدافئ وتجفف.
- تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى الحصول على بشرة نقية وبيضاء.
- في هذه الوصفة تساعد الخميرة على تنظيف وتقشير البشرة وتفتيحها وترطيبها، وتساعد أيضا على إزالة الجلد الميت وتستعيد للبشرة ونضارتها، ويساعد ماء الورد على التفتيح والترطيب ومنح الجسم اللون الوردي الجميل.
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