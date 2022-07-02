نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير البيتي فور الناعم الدايب بكل اسرار المصانع هش وخفيف مثل الجاهز في المقال التالي
طريقة تحضير البيتي فور، هناك الكثير من الحلويات والمقبلات التي تعودنا على تحضيرها في المناسبات و الاحتفالات والاعياد لتقديمها الي الضيوف والأقارب، ومع أقتراب عيد الاصخي المبارك تبدأ الأمهات والسيدات بالاستعداد للعيد و تحضير الحلويات ومن أشهر الحلويات التي تقدم هو البيتي فور فهو من المقبلات السريعة والخفيفة على المعدة كما أنه مميز جدًا بطعمه وشكله، يمكنك تزيينة بصوص الشوكولاتة أو الكراميل أو المربي وغيرها من الإضافات، كما يوجد أكثر من نكهة له الكاكاو والبرتقال والفانيليا ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة جدًا ستحضيرين بيتي فور ناعم وذايب مثل الجاهز.
مقادير البيتي فور
- نصف كيلو دقيق
- 4 حبات من البيض.
- نصف كيلو زبده بارده وطريه.
- كوب الاربع سكر بودر.
- رشة ملح
- ملعقة كبيرة فانيليا.
طريقة تحضير البيتي فور
- في البداية نحرص على أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- ثم نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق ورشة الملح ونتركهم على جنب.
- بعد ذلك نأتي بوعاء آخر ونضع الزبدة ونقوم بضرب الربدة بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح قوامها كريمي وناعم.
- تضيف على الزبدة السكر البودرة ونستمر في ضرب المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي و لون الزبدة أصبح فاتح.
- بالتدريج بيضة بيضة نضيف على خليط الزبدة البيض ونضرب خليط البيتي فور بالمضرب الكهربائي.
- لا نضيف البيض الأخرى إلا بعد أن يختفي أثر الأخرى، ثم نضيف الفانيليا ونضربهم مع المكونات.
- بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب والضرب المستمر حتى يختفى أثر الدقيق مع الخليط ويصبح لديك خليط ناعم وكريمي.
- نأتي بكيس حلواني او باستخدام المكبس نقوم بوضع عجينة البيتي فور واختيار الشكل المناسب لتشكيل.
- بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتشكيل البيتي فور ووضعه على الصينية.
- يسخن الفرن قبل وضع الصينية في الفرن.
- تدخل صينية البيتي فور في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح من الأسفل وتخرج رائحتة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم تزين البتي فور بالصوصات المفضلة، ويقدم الطعام بالصحة والهنا.
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