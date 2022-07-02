أسهل طريقة لتحضير البيتي فور الناعم الدايب بكل اسرار المصانع هش وخفيف مثل الجاهز

طريقة تحضير البيتي فور، هناك الكثير من الحلويات والمقبلات التي تعودنا على تحضيرها في المناسبات و الاحتفالات والاعياد لتقديمها الي الضيوف والأقارب، ومع أقتراب عيد الاصخي المبارك تبدأ الأمهات والسيدات بالاستعداد للعيد و تحضير الحلويات ومن أشهر الحلويات التي تقدم هو البيتي فور فهو من المقبلات السريعة والخفيفة على المعدة كما أنه مميز جدًا بطعمه وشكله، يمكنك تزيينة بصوص الشوكولاتة أو الكراميل أو المربي وغيرها من الإضافات، كما يوجد أكثر من نكهة له الكاكاو والبرتقال والفانيليا ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة جدًا ستحضيرين بيتي فور ناعم وذايب مثل الجاهز.

مقادير البيتي فور

نصف كيلو دقيق

4 حبات من البيض.

نصف كيلو زبده بارده وطريه.

كوب الاربع سكر بودر.

رشة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة تحضير البيتي فور