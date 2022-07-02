نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجمل تتبيلة متميزه للكبده المشويه على الفحم بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تعلمين أهمية الكبده لصحة الإنسان، أنها من أهم أنواع اللحوم التى لها الكثير من الفوائد الصحية التى تعلى كفائة الجسم بشكل كبير، اليكى افضل الطرق لشراء الكبده لضمان الطعم وتفادى الأمراض الخطيرة والتسمم، اولا تكون لها ملمس ناعم ولامع ولا يوجد بها اى مادة لزجة أو لونها متغير للون البنى أو الأحمر الداكن، فالكبده سريعة التسمم والتلف لاكن يجب علينا إدخالها الثلاجة فور شرائها لحين تجهيزها وطهيها، فمن الفوائد الصحية المتعددة داخل الكبده، أنها تحتوى على فيتامين أ الذى له دور كبير في تقوية المناعة، والبروتينات والدهون المفيدة التي لها دور كبير في بناء العضلات، الحديد الذى يقوى ويغذى خلايا الجسم ومعالجة فقر الدم والانيميا، وايضا تقوى الجهاز العصبى للمخ، أنها مفيدة بكل المقاييس وصحية تماماً للجسم لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة وتحسن المزاج العام بشكل كبير، فمن الممكن تحضير الكبده بعدة طرق ولها العديد من التتبيلات المحببة لدى الجميع ويفضلون تناولها دائما بجميع الوصفات التى تقدم بها الكبده، فهى تشتهر بالكبده الاسكندراني والكبده المشويه والكثير من الاكلات التى تقدم بها، فهى من الاكلات السريعة التى لا تأخذ وقت طويل فى التسويه وينصح بتسويتها على كل جانب مش اكثر من دقيقة لكل جانب لضمان الطعم الجيد لها وعدم جفافها، والحصول على الفوائد الصحية والفيتامينات التى توجد بها .

تساهم الكبده المشويه فى ضبط مستوى السكر بالدم ومعالجة الأنيميا وفقر الدم وتحسن المزاج العام وتزيد نسبة التركيز وتمنع الجلطات الدماغية بنسبة كبيرة، أنها من اجود انواع اللحوم التى لها فوائد صحية متعددة تعلى كفائة الجسم لحصوله على النشاط البدني وتعمل على تغذية وتقوية عضلات الجسم، فهى وجبة متكاملة غنيه بالبروتين وفيتامين أ والعديد من المعادن الثمينة التى بحاجة إليها الجسم والعمل على تقوية العظام والمفاصل .

من اكثر الاكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى دقائق معدودة ولها طعم متميز ومذاق طيب، أنها الكبده المشويه التى تعد من أطعم اللحوم المفيدة للجسم التى لها فوائد صحية متعددة، فإنها تعالج فقر الدم الأنيميا وتقوى الزاكرة والأعصاب الطرفية وتزيد نسبة التركيز، أنها صحيحة فى فترة الرجيم الصحي وأثناء الحمل، فهى وجبه متكاملة تحتوى على البروتين والحديد والكالسيوم والزنك والاميجا 3 والعديد من المعادن الثمينة التى تعالج وتحسن وظائف الجسم والشعور بالراحة .

طريقه الكبده المشويه على الفحم

مقادير تتبيلة الكبده المشويه:

نصف كيلو كبده شرائح

بصله مفرومه ناعم

نصف ملعقه صغيره من الثوم المفروم

2 ملعقه كبيره من عصير الطماطم

1 ملعقه كبيره من الخل

3 ملاعق ليمون

فلفل حار شرائح

ملح وفلفل اسود

اوراق من الجرجير للتزيين

فحم

زيت للشوى

طريقه تجهيز و تحضير الكبده المشويه:

نحضر طبق عميق لخلط المكونات، نضيف به البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار وملح وفلفل اسود والخل والليمون نخلط المقادير جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بإضافة شرائح الكبده ثم نقوم بتغليفها باكياس الاستيرتش لضمان عدم ترسب رائحه التتبيلة، توضع داخل الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين على الاقل ثم نقوم بوضع طاسه غير لاصقة مدهونة بالزيت أو الذبدة حسب الرغبة ثم نقوم بتنظيف شرائح الكبده من التتبيلة ونقوم بشويها على الجانبين، نقوم بوضع الفحمه على النار ثم نضيفها على شراء الكبده المشويه ونضع عليها نقطة زيت للتدخين ثم نحضر طبق التقديم ويزين بالجرجير ونضع الكبده، تقدم الكبده المشويه بجوارها سلطه خضراء و سلطة الطحينه وعيش أبيض وبالهنا والشفا .