النشا والفازلين معجزة ربانية: لتبييض البشرة يخلصكم من سواد السنين فوري٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والفازلين معجزة ربانية ، حيث يعد هذا الكريم الرائع الذي يعمل علي تفتيح البشرة والجسم وترطيب رائع فهو معجزة وخرافية هو ليست مثل أي وصفة تضعيه علي الوجه ثم تغسليه أو تنتظري مدة محددة بعد ذلك تغسليها لا فهذا الكريم تضعيه علي البشرة والجسم كأي كريم مرطب واتركيه علي البشرة أو الجسم عادي ويعمل علي تفتيح أي منطقة تريدين تفتيحها مهم كان غمقنا هذه المنطقة فيحتوي هذا الكريم علي مجموعة من زيوت الفعالة والعطرية الجميلة ويعمل الفازلين على ترطيب القوي للبشرة والنشا علي تفتيح هائل للبشرة مكونات كله رائعة نحن دائما نأتي بالجديد في عالم التفتيح والترطيب فاتبعون في هذا المقال الرائع من موقع ثقفني إليكم طريقة عمل النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بكل سهولة وتحدي 2022.

مكونات عمل النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بكل سهولة ودون اي تكلفة وتحدي

سوف نتعرف معنا علي مكونات الكريم بسيطة وسهلة في اقل وقت ممكن والحصول علي نتائج مبهرة هي كما يلي:-

٢ملعقة من الفازلين.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت البرتقال.

١ملعقة من زيت جنين القمح.

١ملعقة من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير

إليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا ونتائج مضمونة للغاية من المنزل وتحدي وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نضع فيه 2ملعقة من الفازلين ونحرك جيدا حتي يفك الفازلين جيدا. ثم نضع عليه ١ملعقة من زيت البرتقال و ملعقة زيت جنين القمح، ونقلب جيدا حتي يدمج الزيوت. بعد ذلك نضع ١ملعقة من زيت بذور العنب نقلب الخليط جيدا حتى يصبح قوامها مثل الكريم ونحتفظ به في زجاجة للاستعمال.

طريقة الاستخدام.

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم ويساعدكم في افضل استخدام للخليط وهي كالتالي:-:-

نغسل الوجه جيدا حتي تصبح خالية من اي كريمات او غبار.

ثم نضع الكريم وندلكه حتي يمتصه الجلد ونتركه علي البشرة.

ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم اي مرطب للبشرة بعد الانتهاء .

نكرر العملية كل يوم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وتحدي.

ملحوظة

ممكن استبدال أي نوع من الزيوت العطرية التي بالكريم لزيوت مناسبة لكي ماعدا زيت جنين القمح لفوائده المعروفة للبشرة والجسم.

فوائد النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بكل سهولة والحصول علي افضل نتائج

الآن سوف نتعرف علي فوائد ومميزات كريم النشا والفازلين المعجزة وهي كالاتي:-

يعمل الكريم علي تفتيح البشرة وترطيب البشرة والجسم والحصول علي افضل نتائج. بفضل الزيوت المضاف الكريم يمنح الكريم تعطير قوي للبشرة والجسم فالا تحتاجي لعطر بعد هذا الكريم الرائع والخرافي المتميز. يعمل ايضا علي شد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر للغاية ودون اي أضرار جانبية وتحدي.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام النشا والفازلين معجزة ربانية لتبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام النشا والفازلين معجزة ربانية لبشرة خالية من أي عيوب بشكل مبهر وهي كما يأتي:-