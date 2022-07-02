نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كريم البانثينول والنشا الصاروخيه لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وشد التجاعيد وجعل البشرة اكثر نضارة ولمعان في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة البيضاء هي حلم كل فتاة وامرأة ، لذلك يبحث الكثير من الناس عن أفضل كريم لتفتيح البشرة دون التفكير في أنه مع الاستمرار في استخدام كريم تفتيح البشرة ، تحتوي مكوناته على مواد كيميائية قد تضر البشرة على المدى الطويل. قد تكون تكلفة هذه الكريمات باهظة وستكلفك رحلة إلى الصالون الكثير ؛ تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات لا تؤذي بشرتهن ومن أفضل الوصفات التي تبهر الكثيرين هو كريم البانثينول والنشا للأمان. تبييض. معجزة كريم البانثينول والنشا هي كريمة البانثينول والنشا ، وهي أسهل وصفة وأسهلها. تتميز هذه الوصفة بنتائج مضمونة وفوائد عديدة للبشرة ؛ فهي تضفي على البشرة نعومة ونضارة فائقة. يعتبر مزيج البانثينول والنشا من الخلطات الفعالة التي يمكنها تفتيح المناطق الحساسة والداكنة من البشرة والجسم بشكل فعال وسريع ، تبحث الفتيات والنساء دائمًا عن وصفات لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة.كما تقدر هذه الخليطة على تخلص الوجه من التجاعيد والتخلص من البقع .

علينا بعمل أقوى ماسك طبيعي في المنزل ووضعة على البشرة بشكل يومي لمدة نصف ساعة ويعد هذا الماسك السحري مكون من كريم البانثينول مع النشا وعلينا بإضافة ماء الورد للحصول على قوام كثيف وبوضع تلك الماسك على البشرة سوف تحصلين على بشرة بيضاء كالحليب خالية من العيوب او اي مشكلات اخرى تواجه الفتيات.

يعتبر النشا من المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سحري وجذاب لأن النشا يدخل مع العديد من المكونات الاخرى مثل دخوله مع الفازلين او الكريمات الاخرى مثل كريم الجليسوليد او البانثينول حيث تعتبر خلطة كريم البانثينول مع النشا وإضافة ماء الورد من اقوى الوصفات التي تجعلكي تحصلين على بشرة بيضاء وجذابة.

خلطة كريم البانثينول والنشا لتبييض الوجه والرقبه

يعد هذا الخليط من افضل واقوي الخلطات لتفتيح البشرة والتي مكوناتها هي :

مكونات خلطة كريم البانثينول والنشا لتبييض الوجه وشد التجاعيد :

١ملعقة من البانثينول

١ملعقة من جل الصبار

١ملعقة من النشا

١ملعقة من زيت اللوز

١ملعقة من فيتامين سي

ملعقة زيت الزيتون

ملعقة ماء الورد

طريقة استعمال كريم البانثينول والنشا لتبييض البشره:

قومي بتذويب النشا مع ماء الورد ثم قومي بمزج كلا من جل الصبار والبانثينول زيتي اللوز والزيتون وفيتامين سي معهم حتى يحصل على قوام مناسب لفرده على الوجه ويترك حتى يجف ويشطف بالماء الفاتر ويكرر استخدامه يوميا وسوف تجدين بشرة مشدودة وبيضاء ونضرة كبشرة الاطفال ولابد الاستمرارية على وضع هذه الماسكات .

فوائد كريم البانثينول للبشرة

يقوم البانثينول بعلاج جفاف الجلد ، كما يعالج تصبغات البشرة والجلد ويعمل على توحيد لون البشرة والجلد كما انه يحتوي على الكورتيزون ، ولكنه امن على البشرة وسريع الامتصاص مع منح الجلد الترطيب المناسب والتفتيح وازالة التصبغات والبقع الموجوده بالبشرة والجسم وهذا هو البانثينول .