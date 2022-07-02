نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب خل اسرع واسهل طريقه تنظيف الكرشة فى دقائق معدودة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة من العادات القديمة التى اعتدنا عليا عند قدوم العيد تجهيز أكله الكرشه التى لها طعم متميز ومذاق طيب والكثيرون يفضلون تناولها فى أول أيام العيد والاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة، فإنها تساعد على زيادة تدفق الدم بصورة طبيعية داخل الجسم وتمده بالنشاط البدني المطلوب، كما أنها تساعد على عملية التمثيل الغذائي وتعالج الأنيميا وتقوى الأعصاب والعضلات، فهى أكله شعبية منتشرة فى أنحاء البلاد العربية ونالت إعجاب الكثير منهم، فالعديد منا لا يعرفون الطريقه الصحيحه لتنظيف الكرشه، فهى تأخذ وقت طويل وجهد كبير فى تنظيفها، لتناولها بطعم ومذاق طيب، لتجنب حدوث أى روائح كريهه بها، والذين لا يعرفون ما هى الكرشه أنها معده العجول أو الخرفان، التى تخزن بها الطعام، لاكن لها طريقه تحضير وطعم ومذاق طيب، إذا نجحنا في تنظيفها بالطريقة الصحيحة لجعلها أكثر بياض، فمن السهل اعداد هذا المكون البسيط لتسهيل عملية التنظيف العميق للكرشه والحصول على نظافة ولون أبيض ناص، ولا تاخذ وقت طويل فى إعدادها وتنظيفها كما كنا نعانى من قبل أنه مكون من أهم المكونات الطبيعية التى تتوفر بكثره داخل محلات العطارة بسعر بسيط جدا أنه مكون اذهل السيدات بقوته العجيبة فى إزالة الروائح والرواسب التى توجد على سطح الكرشه بهذه الخطوات تحصلين على كرشه نظيفه بدون تعب أو وقت طويل .

تعانى السيدات من تنظيف الكرشة التى لا يمكن تنظيفها بالطرق التقليدية المعروفة، لاكن يوجد حل يوفر عليكى الجهد المبذول فى التنظيف والوقت المهدور فى التخلص من الأوساخ، أنها أسرع وأسهل الطرق لتنظيف الكرشه بمجرد وضعها في هذا الخليط الطبيعى الذى يتكون من البيكربونات الصودا التى تزيل الطبقه الغير مستحبة فتبقى الكرشه نظيفه وجاهزة للتسويه بدون اى روائح كريهه سوف تندهشين من قدرته هذا المكون البسيط في تسهيل مهمة التنظيف .

من الاكلات الشعبية التقليدية المحببة لدى العديد من الأشخاص، هى الكرشه التى تعرف ببطن العجل أو الخرفان، فهى أكله مصريه قديمه يقبل عليها الكثيرون لتناولها والاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ، فالكثير من السيدات لا تعرف الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشه، لذلك نقدم لكى الحل الوحيد الذى يسهل عليكي التنظيف الشاق للكرشه وتسهيل تحضيرها وتجهيزها بوقت قصير جدا وتقديمها بطعم متميز ومذاق طيب .

اسهل طريقه لتنظيف الكرشة

مكونات تنظيف الكرشة :

كرشه ضانى، أو حسب الرغبه

3 ملاعق كبيرة من البيكربونات الصودا

نصف ملعقه صغيره من البيكنج بودر

ليمون وخل

طريقه تنظيف وتجهيز الكرشه:

اولا نحضر حله كبيرة، نضع بها ماء وتوضع على النار حتى الغليان ثم نقوم بوضع البيكربونات الصودا والبيكنج بودر، ثم نقوم بوضع الكرشه لمدة دقيقتين فقط ثم ترفع من الماء نقوم بإحضار سكينه حاده ونزيل الطبقه الغير مستحبة وتكرر العملية التنظيف حتى تلاحظين النظافه الكاملة للكرشه، ثم نقوم بوضع الخل والليمون ونمرر السكينه لضمان تغلغل الليمون والخل داخل أنسجة الكرشه، أنها أسرع وأسهل طريقة لتنظيف الكرشه وطهيها بدون اى رائحه، سوف تندهشين من النتيجة الفورية لازاله كافه الأوساخ العالقة على الكرشه بمجرد استعمال السكينه وتمريرها على قطعة الكرشه، أنها اجمل الاكلات الشعبيه المصريه والعربيه التى تقدم للعائله فى المناسبات والاعياد بطعمها اللذيذ وطريقتها الجميلة فى التحضير .