نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة: بخطوات بسيطة للحصول علي الكيكة المعجزة٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة , حيث يعد الكيك والحفلات مرتبطين ببعض مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتخرج, وهي وجبة لذيذ وصحية للأطفال, وهي وجبة أفطار مميزة ولكن من منا لم يجرب عمل كيكة ولم يوفقه الحظ والكثير مروا بتجارب غير مرضية بنسبة لعمل الكيك في المنزل بل وأكثر من مرة بعد هذه التجارب نذهب للحصول عليها من الخارج من المخابز أو محلات الحلويات ودفع مبالغ فيها, ولكن اليوم مع هذه الوصفة العجيبة, سوف تصبحي شيف في عمل الكيك مش هتستخدمي غير هذه الوصفة لأنه نتائجها مضمونة من أول مرة وتحدي وعن تجربه مش هتجربي أي وصفات كيك تانية, سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة بخطوات سهلة للغاية ٢٠٢٢

مكونات عمل كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة في المنزل بطريقة مضمونة

أليكم مكونات الكيك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢بيضة.

١كوب حليب سائل.

١كوب زيت.

٢كوب من الدقيق.

١كيس بكينج بودر.

١كوب سكر.

٣ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة من الملح.

١ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط ونضع فيه ١كوب سكر مع١كوب حليب مع ٣ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وتضرب الخليط جيدا وفي أثناء الضرب نقوم بوضع كوب الزيت بتدريج حتي ينتهي . ثم نأخذ كوب من هذا الخليط ونحتفظ به في الثلاجة. ثم نقوم بوضع الخلاط مرة أخرى نضيف علي الخليط المتبقي ٢بيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح وتضرب مرة ثانية. في وعاء نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نضع الخليط الذي في الخلاط عليهم ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس سميك شوية

طريقة التسوية

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لتسوية الكيكة بشكل مضمون للغاية وهي كالاتي:-.

نحضر صينية ونقوم بسكب الخليط بداخلها ثم نضعه في الفرن نقوم بتسخينه مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠لمدة عشرين دقيقة أو نصف ساعة حسب الفرن.

نقوم نترك الكيك يهدئ قليلا ثم تأتي بعود خشبي رفيع ونعمل فتحات صغيرة في الكيك .

بعد ذلك نقوم بوضع الصوص الذي حضرناه مسبقا ووضعته في الثلاجة ونقوم بسكبه علي الكيك الأن الكيك جاهز أروع كيك بفضل الله.

أسباب نجاح كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة في المنزل

سوف نتعرف الآن علي أسباب نجاح الكيكة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في عمل الكيك. تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. عدم فتح الفرن في أول ربع ساعة نهائيا. يجب نخل الدقيق أكثر من مرة للحصول علي كيك هش جدا ولذيذ. للتأكد من نضج الكيك نقوم بوضع طرف السكين فيها أذا لم تخرج معها أي شيء من خليط الكيك فإنه نضجت تماما.

أسباب فشل كيكة الكاكاو بصوص الشوكولاتة في المنزل

سوف نتعرف علي بعض أسباب فشل الكيكة وهي كما يلي:-