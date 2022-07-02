كريم القهوة والنشا السحري للتبيض وشد تجاعيد الوجه

النشا والقهوة للتبيض، يبحث العديد من السيدات والفتيات عن طرق طبيعية للحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات وموحده، فقد يعانى العديد منهن من كثرة استخدام المواد الكيميائية التي تمنحها نتيجة رائعة وفي وقت قليل ولكنها غالية الأسعار وسرعان ما تسبب أضرار على البشرة عند كثرة استخدامها، لذلك يبحثون عبر الإنترنت عن وصفات طبيعية سهلة وسريعة دون أن تؤثر بشكل سلبي على البشرة، علاوة على ذلك يعد كل من النشا والقهوة من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في التبييض والغير مكلفة التي يمكنك وبكل سهولة تحضيرها والتخلص من الاسمرار والتصبغات ومشاكل البشرة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا حضراتكم عبر موقعنا (ثقفني).

كريم النشا والقهوة للتبيض

يمكنك وبكل سهولة التمتع بإعداد هذه الوصفة بمكونات بسيطة وسهلة، للتمتع ببشرة بيضاء خالية من العيوب، فالقهوة والنشا يعملان على شد التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة حول العينين والفم والجبهة، بالإضافة لإزالة تصبغات الوجه والحبوب والرؤوس السوداء، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقة كبيرة من القهوة.

مقدار ملعقة من النشا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

يتم خلط كافة المكونات جيداً والقيام بتطبيقها على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

قومي بغسل الوجه جيداً للتخلص من كافة الخليط.

يتم تكرار الوصفة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

ماسك النشا والزبادي للتفتيح والترطيب

يحضر إناء صغير يوضع فيه ملعقة من الزباد مع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة ماء ورد.

يتم مزجهما معاً للحصول على قوام كريمي.

يطبق الكريم على البشرة ويترك نصف ساعة مع التدليك.

تغسل البشرة وتجفف ولاحظي النتيجة.

هذا الماسك مفيد للبشرة بشكل كبير واليدين والرقبة فهو يساعد على التبيض والتخلص من اسمرار الجلد مع الاستمرار عليه.

فوائد النشا والقهوة للتبيض

علاوة على ذلك للنشا والقهوة فوائد للبشرة والتي تتمثل في الآتي:

يمنحك الماسك تفتيح رائع للبشرة.

يعمل على شد الوجه ويؤخر ظهور التجاعيد.

يحارب الخطوط السوداء ويعمل على القضاء على أثار حب الشباب.

يعمل على معالجة البشرة ويمنحك نعومة رائعة للبشرة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل النشا والقهوة للتبيض بالإضافة إلى مكونات الماسك، كما تعرفنا على طريقة إعداد الماسك بطريقة سهلة وبسيطة، كما تعرفنا على فوائد النشا والقهوة للبشرة التي تمنحها نضارة وحيوية ونعومة فائقة، في حين أن هذا الماسك يساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات.