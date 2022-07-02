فطائر البيتزا السريعة بطريقة سهلة وعجينة هشة وطرية

فطائر البيتزا السريعة ، من الوجبات البسيطة وسريعة التحضير تمتاز بطعم رائع وجميل، وتعتبر من الوجبات التي يمكن تقديمها بحشوات مختلفة منها الدجاج أو الفطر أو اللحمة حسب الرغبة والذوق، كما أنها من الأكلات المحببة لدي الكثير من الأشخاص، وتعتبر البيتزا من الأكلات التي تشتهر العديد من المطاعم والمحلات في عملها، فهي من الأكلات المشهورة في العديد من بلاد العالم تقدم بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، تختلف كل طريقة حسب كل بلد، ولكن يمكننا عملها داخل المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة جدًا وبعجينة قطنية وهشة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البيتزا السريعة بعجينة هشة وخفيفة.

مكونات عمل فطائر البيتزا السريعة

تتكون فطائر البيتزا من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من السكر.

للحشو

فطر أو قطع دجاج حسب الرغبة.

شرائح زيتون أخضر وأسود.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

جبن موتزاريلا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكونات الصلصة

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقة من الزعتر الأخضر.

بودرة ثوم.

4 ملاعق من الكاتشب.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من صلصة الشواء اختياري.

لدهن الوجه

2 حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم أبيض اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر البيتزا السريعة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نضيف إلي الحليب الخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً، ثم نترك الخليط جانبًا حتي تتفاعل الخميرة. في وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف الزبادي والزيت ثم نضيف البيكنج بودر ورشة الملح نخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم نضيف إليها خليط الخميرة والحليب السابق، ثم نعجن المكونات باليد حتي تصبح لدينا عجينة ناعمة طرية. توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ثم تغطى وتترك لكي ترتاح وتختمر لمدة ساعة.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

في طبق صغير نضيف الكاتشب وصلصة الطماطم ثم نضيف ملعقة الزعتر وبودرة الثوم. ثم نضيف رشة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من صلصة الشواء ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك نقوم بتحضير خليط الحشوة في مقلاة على النار نضيف ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضيف البصل والفطر(أو قطع دجاج حسب الرغبة). ثم نضيف الفلفل الألوان وشرائح الزيتون والفلفل الأسود، ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق فقط، ثم نطفئ النار ونترك الحشوة حتي تبرد. بعد ذلك نحضر العجينة ونقوم بتشكيلها إلي كرات صغيرة حوال 12 قطعة، ثم ترص قطع العجين على سطح مرشوش بالدقيق وتترك حتي ترتاح لمدة ربع ساعة. ثم نجهز صينية فرن مبطنة بورق زبدة ثم نضع بداخلها كرة من العجين. ثم نقوم بالضغط على العجينة باستخدام طبق صغير دائري القاع، حتي تصبح مجوفة ولها أطراف عالية غير سميكة. نقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام الشوكة داخل العجينة في المنتصف، ثم نضع على العجينة ملعقة صغيرة من الصلصة ونوزعها جيداً. ثم نضيف طبقة من الجبنة الموتزريلا، ثم نضع فوقها ملعقة من حشوة الخضار والفطر التي تم تجهيزها. نضع طبقة أخرى من الجبنة الموتزرايلا، ثم نكرر نفس الخطوات مع كرات العجين المتبقية. ثم نقوم بخلط البيض مع الحليب والخل ونقلب المكونات جيداً، ثم نقوم بدهن أطراف العجينة بخليط البيض والحليب ثم يرش بالسمسم. تدخل الصواني فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل فقط. نترك الفطائر حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي فاتح من أعلى ومن أسفل، ثم نخرجها من الفرن ونتركها تهدئ قليلاً ثم تقدم بالهنا والشفا.

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