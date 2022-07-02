لشعر جذاب.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الزيتوني المواكب للموضة بأقل التكاليف

صبغ الشعر باللون الزيتوني، يعتبر من الألوان الرائعة التي ترغب الكثير من الفتيات صبغ شعرها بهذا اللون، ومن المتعارف عليه أن الصبغة هي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية التي تقوم بتغير لون الشعر، ويتوفر العديد من الألوان كي تناسب جميع الرغبات، وقد تجد هناك الكثير من السيدات يرغبن في صبغ الشعر بنفسهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني المميز بالمنزل بكل سهولة ممكنة.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الجذاب

يمكن معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني الجذاب من خلال الخطوات التالية، ووداعاً لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة، فاللون الزيتوني من الألوان المواكبة للعصر والجذابة لدى جميع الفتيات، فهو لون مميز سحري يلفت الأنظار ومواكب لأحداث الموضة.

الأدوات

عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح.

مقدار عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح جداً.

عبوة صبغة خضراء.

ملعقة كبيرة من بودرة سحب لون.

هيدروكسيد عيار 20%.

عبوة هيدروكسيد عيار 40%.

فرشاة خاصة بالصبغة.

فازلين.

مشط.

ملابس قديمة.

بلسم.

طريقة الاستخدام

تستطيع الحصول على اللون الزيتوني بالدرجة التي ترغبين بها من خلال الخطوات التالية:

نرتدي الملابس القديمة حفاظاً على الملابس التي نرتديها، ثم نضع الفازلين على الجبهة والأذنين والرقبة كي لا يتأثروا بلون الصبغة.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أقسام.

نحضر وعاء ونضع به الصبغة ذات اللون الزيتوني الأشقر الرمادي الفاتح، والأشقر الرمادي الفاتح جداً، و نضع أربع ملاعق من بودرة سحب اللون مع الهيدروكسيد 40% ومن ثم نقوم بتقليبه جيداً.

نضع الصبغة على كافة أجزاء الشعر مع مراعاة ترك مسافة من الجذور.

نتركها على الشعر لمدة 25 دقيقة.

نقوم بتحضير نفس الصبغة ولكن نضيف هيدروكسيد 20%، ونضع هذه الصبغة على الجذور لمدة خمس دقائق فقط.

يغسل الشعر جيداً بالماء للتخلص من آثار الصبغة نهائياً.

نحضر وعاء ونضع بها الصبغة الخضراء ونضيف كمية قليلة من الشامبو مع هيدروكسيد 20% ونقلبهم جيداً ونضعهم على الشعر.

نتركه على الشعر لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على اللون الزيتوني المطلوب.

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ومن ثم نقوم بتجفيفه واستخدام الاستشوار كي يكون لون الشعر واضحاً.

كيفية الحفاظ على صبغ الشعر