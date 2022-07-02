ضاع عمرك وانتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودر في 3 دقائق بملعقه واحده

يعتبر الحليب من المكونات الأساسية التي لا يمكنك الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال خاصة أن الحليب البودرة يكون من الأنواع التي تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة للجسم إلى حد كبير، حيث أنه يلجأ العديد من الأشخاص إلى هذا النوع من الحليب بسبب أن الحليب السائل من الممكن أن يفسد مع كثرة الاستخدام.

كيفية عمل كيلو من اللبن البودر بسهولة في البيت من كوب حليب طازج

يعتبر هذا النوع من الحليب من المكونات الأساسية في في عمل العديد من الحلويات ويكون له الكثير من الاستخدامات في المطبخ، كما أنه في الأغلب يتم شراء هذا النوع من الحليب جاهز، ولكن في هذه الحالة يحتوي على الكثير من المواد الحافظة التي تسبب فيما بعد مجموعة من المشاكل الصحية ولهذا ينصح بشكل دائم أن يتم تجهيزه في البيت لضمان جودة لبن وتوفير تكلفة أكبر حيث أن طريقة التجهيز تكون كالتالي:

في البدايه نضع كوب من الحليب السائل في اناء على النار ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

فيما بعد تحتاج الى تهدئة النار مع التقليد لفترة من الوقت لمنع التصاق الحليب مع الحلة ونترك الحليب حتى يتكثف ويصبح القوام ثقيل.

سوف نقوم بجمع الحليب حتى يتكون في شكل عجينه وتقطيعه قطع صغيره ويتم رص هذه القطعه في الصينيه ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

نترك الحليب في الفرن لمدة ليلة كاملة حتى يجف بشكل تام ونقوم.

بخلط هذه الحليب في الخلاط حتى يصل الى قوام يشبه قوام اللبن البودر.

ما هي أهم الأغراض التي يمكن استخدام الحليب المجفف بها

توجد مجموعة كبيرة من الأغراض التي يتم استخدامها في هذا النوع من اللبن ومن هذه الأغراض هي: