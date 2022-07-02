النشا والشوفان كنز رهيب: أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر فوري2022

نقدم لكم النشا والشوفان كنز رهيب , حيث يعد الشعر هو تاج المرأة والرجل علشان يكون صحي وحيوي وناعم يجب الاهتمام به والحفاظ عليه فهو مثل الزرع تعطيه يعطيكي من هنا يجب عمل ماسكات تغذية له ورعايته حتي يفضل علي رونقه الشعر الخشن أو المجعد يصعب تصفيفه ما بالك من الأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة فاليوم جاءنا أليكم بالحل الأمثل في فرد الشعر وعمل كيراتين طبيعي لهم وداعا للذهاب إلى الصالونات التجميل ودفع المبالغ الضخمة في عمل الكيراتين للشعر لا يدوم طويلا بل أضراره أكثر من منافعه اليوم وصفتنا هي الكنز الرهيب من حيث الترطيب والفرد للحصول علي نعومة فائقة للشعر لا يوجد لها أضرار نهائيا بل وأمن علي الأطفال لأن مكوناته كلها طبيعية وخرافية واليوم من خلال هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا والشوفان كنز رهيب من مكونات بسيطة جدا٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والشوفان كنز رهيب أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر بخطوات سهلة للغاية

أليكم مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

٣ملاعق من بذور الكتان.

٣ملاعق صغيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الشوفان.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء أو طاسة تضعه علي النار نضع فيه ٣ملاعق من بذور الكتان وعليه ٢كوب من الماء ونقلب جيدا وترفعه علي النار ونقلب حتى يخرج كل الجيل الذي بداخلها. بعد ذلك نترك حتي يبرد قليلا ثم نقوم بتصفيته من خلال قطعة من الشاش نستخلص كل الجيل ثم نضعه في طبق نظيف. نضع في نفس الوعاء الذي عملنا فيه بذور الكتان نضع فيه ٣ ملاعق صغيرة من النشا و٢ملعقة كبيرة من الشوفان ونضع عليهم كوب من الماء ونقلب علي البارد حتي يذوب النشا مع الشوفان. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط النشا والشوفان علي النار ونقلب حتى يصبح القوام سميك . نرفع الخليط من علي النار ونتركه يبرد تماما. بعد ذلك نضع الخليط في طبق ونضع عليه جيل بذور الكتان بتدريج ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ناعم .ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا الأن أصبح الكريم جاهزة علي الاستعمال.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نغسل الشعر جيدا ونترك قليلا حتي يجف شوية بعد ذلك نضع الخليط السابق عليه وعلي فروة الرأس وندلكه جيدا وعلي الأطراف.

نغطي الشعر ببنويه للاستحمام لو مش متوافر نحضر كيس من البلاستيك ونضعه على الشعر.

نتركه على الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك نغسل الشعر جيدا بشامبو والبلسم جيد سوف تلاحظين نعومة فائقة من أول استخدام.

فوائد النشا والشوفان كنز رهيب لفرد وتنعيم الشعر

ليكم فوائد كريم الشعر فوائد مذهلة وروعة وهي كالتالي:-