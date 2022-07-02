خلطة الملح للتخلص من الشعر الزائد والوبري في الجسم كله والوجه نتيجتها جبارة على البشرة

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الشعر الزائد على البشرة من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، حيث يتسبب ذلك الشعر في جذب الأتربة والاحتفاظ بها لفترات طويلة، كما يعمل على التسبب في التهابات البشرة ولكن تظهر المشكلة بشكل مضاعف عن الرغبة في إزالة ذلك الشعر فالبشرة الحساسة تعاني من طرق إزالة الشعر لتسببها في الكثير من الآلام، ولذلك نقدم لكي وصفة مضمونة وبسيطة يمكن من خلالها إزالة الشعر بالملح من الجسم والتخلص من الشعر الوبري تماما في أقل من خمس دقائق. خلطة الملح للتخلص من الشعر الزائد والوبري (وصفة الملح والكركم إزالة شعر الجسم) المكونات: مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.

مقدار ثلاثة ملاعق ونصف من مسحوق الكركم.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: قومي بتنظيف الجزء الذي تودين التخلص فيه من الشعر الموجود من خلال غسيله بالماء الفاتر للتخلص من العرق وأي أتربة أو أوساخ وجففيه.

ثانيا: قومي بإحضار وعاء صغير وضعي فيه الملح والكركم والحليب وقلبيهم معا ثم وزعيهم على الجزء المراد انتزاع الشعر منه.

ثالثا: وبعد ذلك تركي الخليط حتى يجف على بشرتك تماما قم قومي بفرك الخليط عكس اتجاه الشعر على بشرتك وستلاحظين إزالة الشعر دون الحاجة لاستخدام أي مكونات أخرى. وصفة الملح لإزالة الشعر والجلد الميت (وصفة الملح وصابون زيت الزيتون لإزالة الشعر) المكونات: مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الملح.

مقدار أربع ملاعق من ماء الورد.

مقدار ملعقتان كبيرتان من صابون زيت الزيتون المبشور. طريقة التحضير والاستخدام: أولا: قومي بتنظيف بشرتك جيدا من الأوساخ والأتربة من خلالها غسيلها بالماء الفاتر والصابون أولا قبل علم الوصفة.

ثانيا: وبعد ذلك أحضري وعاء وضعي فيه مكونات الوصفة معا (الملح وماء الورد وصابون زيت الزيتون المبشور) وقومي بتقليبهم معاً.

ثالثا: يلزم أن يتم تذويب كل تلك المكونات معا وبعد ذلك تقومي بتوزيع الخليط على الجزء المراد انتزاع الشعر منه.

رابعا: عليك ترك ذلك الخليط على البشرة لمدة ساعة واحدة ثم قومي بفرك الخليط عكس اتجاه الشعر على بشرتك وستلاحظين إزالة الوصفة للشعر تماما من على بشرتك.

وبعد أن تقومي بغسلي بشرتك مرة أخرى بعد الوصفة ضعي القليل من الكريم المرطب على بشرتك لمنع تحسسها. عمر شويل - جدة خلطة الملح للتخلص من الشعر الزائد والوبري في الجسم كله والوجه نتيجتها جبارة على البشرة - ثقفني

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