نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة البانية بأسهل الطرق في البيت في المقال التالي

تعتبر الكبدة البانية من أكثر الاطعمة المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، كما أن الكبدة تعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، حيث تتميز الكبدة بسهولة في التحضير، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، كما أن الكبدة البانية تتميز بمذاق شهي ولا يقوم فهى غنية بالبروتين والفيتامينات والحديد اللازم لوقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكبدة البانية بأسهل الطرق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكبدة البانية المكونات: نصف كيلو جرام من الكبدة مقطعة إلى شرائح.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الابيض.

أثنين ملعقة كبيرة من الردة.

رشة من ملح الطعام.

رشة من الكمون.

رشة من البهارات المشكلة.

كمية من الزيت للقلي. طريقة التحضير: الخطوة الأولي قومي بإحضار بولة متوسطة الحجم ثم بعد ذلك ضعي فيه ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع ربع كوب كبير من عصير الليمون واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بوضع رشة من الملح مع رشة من الكمون والبهارات المشكلة ثم ضعيهم على الثوم والليمون ثم يوضع الخليط علي شرائح الكبدة. الخطوة الثالثة قومي بدعك شرائح الكبدة بالتتبيلة جيداً ثم ضعي الكبدة بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. الخطوة الرابعة قومي بإحضار بولة كبيرة الحجم ثم ضعي فيه أثنين ملعقة كبيرة من الردة ثم بعد ذلك ضعي أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الخامسة قومي برفع الكبد من التتبيلة ثم اغمسي الكبدة في خليط الدقيق والردة من الجانبين وبعد ذلك قومي بإحضار مقلاة على نار متوسطة ويسخن الزيت. الخطوة السادسة قومي بقلى شرائح الكبدة المتبلة في الزيت وتقلب على الجانبين حتى تاخذ اللون المطلوب أو حتى تنضج تماماً ثم بعد ذلك ترفع على ورق أو منديل مطبخ حتى تتخلصى من الزيت الزائد وبعد ذلك أصبحت الكبدة البانية جاهزة للتقديم وقدميه إلى أفراد اسرتك وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة البانية بأسهل الطرق في البيت - ثقفني

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