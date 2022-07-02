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تهتم الكثير من الفتيات بالمظهر والجمال وبخاصة جمال الوجه وتعتبر الرموش من أكثر الأمور التي تؤثر في درجة جمال الفتاة وخاصة عندما تكون الرموش طويلة وكثيفة، ومن الممكن أن يتم استخدام زيت الخروع في عمل مستحضرات رائعة لتطويل الحواجب وتكثيفها دون أن نحتاج أن نلجأ لاستخدام بعض الطرق المضرة لصحة الرموش والعينين مثل تركيب الرموش الاصطناعية أو وضع المستحضرات الكيميائية المضرة، وفي هذا المقال سنتعرف على وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش للحصول على إطلالة مثالية. ملعقة من زيت الخروع ستصنع المعجزات في رموشك (وصفة زيت الخروع للرموش والحواجب) المكونات: ربع ملعقة من زيت الخروع.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير الوصفة: أولا: يتم استخدام غسول جيد من أجل تنظيف البشرة أولا ومن ثم نقوم بتجفيف البشرة.

ثانيا: ثم وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الزيوت المكونة للوصفة مع بعضها في طبق صغير ثم نقوم بمزجهم سويا.

ثالثا: بعد إتمام عملية المزج الجيد نقوم بدهن الحواجب به من خلال أطراف الأصابع ونقوم بالتدليك برفق نقوم بترك هذه الوصفة لمدة ليلة كاملة ليتم غسل الوجه بالماء الفاتر في الصباح.

رابعا: أما عن الرموش فنضع القليل من الخليط على فرشاو الماسكار ونمررها على الرموش وتترك ليلة واحدة مثل الحواجب تماما، ومن أجل نتائج فعالة يجب أن يتم تكرار الوصفة بشكل يومي. وصفة زيت الخروع والجلسرين للرموش تعد هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تستخدم من أجل العناية بالحواجب من أجل تكثيفه وتطويله والتي يمكن أن نقوم بتحضيرها من خلال القيام بعدة خطوات: المكونات: نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير: أولا: يتم غسل الوجه بالغسول المناسب ويتم تجفيفه ثم نقوم بدهن الجلسرين على الحاجب بشكل جيد.

ثانيا: ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بدهن زيت الخروع بشكل جيد.

ثالثا: ونترك هذه الوصفة لمدة ليلة كاملة ليتم غسل الوجه بالماء البارد في الصباح.

رابعا: ويفضل أن يغسل الوجه باستخدام الغسول المناسب من أجل ضمان نتائج فعالة.

خامسا: كما يلزم أن يتم عمل هذه الوصفة بشكل يومي حتى نحصل على حواجب طويلة وكثيفة. عمر شويل - جدة ملعقة من زيت الخروع ستصنع المعجزات في رموشك وهتشوفي كثافة وطول عمرك ما شوفتيه بالمسكرة - ثقفني

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