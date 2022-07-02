ضعي ملعقة من النشا على العسل على بشرتك يومياً وشاهدي النتيجة السحرية بنفسك ونضارة وجهك

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قامت الدراسات بإثبات مدى فاعلية كلا من العسل والنشا للبشرة، وقدرتهما الكبيرة على تفتيح وترطيب وتغذية البشرة، ولذلك نجد أن بعضاً من السيدات والفتيات قاموا بالبحث عن مكونات وطرق صنع ماسك النشا والعسل في المنزل واستخدامه حتى يحصلن على الفوائد العديدة التي يقدمها ذلك الماسك، وذلك بجانب البحث عن مواد أخرى طبيعية لصنع ماسكات مع النشا، حيث أن تلك الوصفات الطبيعية تعمل على معالجة البشرة من المشاكل التي تزيد نسبتها بفض الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحراة وجفاف البشرة وتعرضها للأتربة والأوساخ.. ضعي ملعقة من النشا على العسل على بشرتك يومياً لتحضير ذلك الماسك بشكل صحيح يجب عليكي أن تقومي بتوفير كافة المكونات المطلوبة واتباع الخطوات الصحيحة لصنع الماسك. أولاً: المكونات المطلوبة: عدد 2 ملعقة صغيرة من العسل.

عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب واحد فقط من الماء. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: الخطوة الأولى: بعد توفير كافة المكونات السابقة يجب الإسراع في وضع كلا من النشا والعسل في وعاء صغير، ثم نضيف إليهما كوب الماء ونبدأ في عملية خلط المكونات بشكل جيد.

الخطوة الثانية: وبعد التأكد من الحصول على خليط متماسك جيداً، يجب أن تقوم الفتاة بغسل وجهها بالماء الفاتر حتى تضع الماسك عليه.

الخطوة الثالثة: وفي النهاية وبعد وضع الماسك على جميع مسام الوجه ويجب أن نتركه حتى يجف أي لمدة ثلاثين دقيقة كحد أقصى، ويجب التأكد من غسل الوجه بالماء جيداً عند إزالة الماسك. فوائد النشا للبشرة أشار العديد من خبراء التجميل إلى أهمية استخدام النشا للبشرة، خاصة إذا كان مضاف إلى عدة مكونات أخرى مثل العسل، وذلك نظراً للفوائد الكثيرة التي يوفرها، وهي على النحو التالي: يحتوي النشا على فيتامين أ: وهو الفيتامين الذي يساهم في التخلص من التصبغات والبقع الموجودة في البشرة.

يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين: مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجسد على إنتاج الكولاجين، وبالتالي تحافظ البشرة على نضارتها وحيويتها.

علاج الالتهابات: يساهم في القضاء على الالتهابات التي قد تتعرض لها طبقات الجلد.

يستخدم كمطهر: حيث يستخدم كمادة لتنظيف المسام والقضاء على الرؤوس السوداء وكافة السموم الذي تصيب البشرة.

يحتوي على معادن عديدة وأحماض أمينية: والتي تعمل بدورها على إمداد البشرة بالغذاء.

يقلل من ظهور البثور والحبوب: حيث يعمل على امتصاص أي دهون زائدة تظهر على البشرة. عمر شويل - جدة ضعي ملعقة من النشا على العسل على بشرتك يومياً وشاهدي النتيجة السحرية بنفسك ونضارة وجهك - ثقفني

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