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تعرفي على طريقة تحضير وكيفية استخدام وصفة كريم لبان الذكر والنشا للتفتيح الفوري للبشرة، حيث يعمل الكريم على معالجة البشرة وتقشيرها والتخلص من الجلد الزائد و الميت الذي يتراكم على البشرة ويعالج الندوب التي تظهر عليها بسبب أي عامل من عوامل البيئة الخارجية وخاصة أشعة الشمس الحارقة، كما أن البشرة تتأثر بسبب التغذية الغير جيدة، وكل هذه العوامل يمكننا معالجتها بوصفات طبيعية تحتوي على الفيتامينات والألياف والكثير من العناصر التي تعيد ترميم البشرة. طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا للتفتيح مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من اللبان الذكر المطحون.

كمية وفيرة من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ماء ورد للترطيب. طريقة وخطوات عمل الكريم:- قومي بطحن حبات اللبان الذكر وأضيفيهم إلى الماء وضعيهم في قدر على النار حتى يصل خليط الماء واللبان إلى درجة الغليان.

بعد ذلك أضيفي اللبان الذكر وقلبيه مع الماء واللبان حتى يصبح قوامه كريمي قليلًا وناعم.

قومي برفعه من على النار حتى يبرد.

اغسلي بشرتك جيدًا ثم قومي بوضع الخليط بعد أن يبرد عليه وافرديه بحركات دائرية.

حتى يتخلل البشرة وقومي بتركه عليها لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ركزي عند فرده على بشرتك على المناطق التي تحتوي على بقع داكنة وعلى حبوب الشباب والهالات السوداء والتجاعيد وأي مشاكل موجودة في البشرة.

اشطفي بشرتك بعد استخدام الكريم ورطبيها باستخدام ماء الورد.

ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. ما هي أهم فوائد النشا للبشرة؟ يعتبر النشا من أكثر المكونات التي تمثل فائدة كبيرة للبشرة لأنه غني بكمية كبيرة من البروتين الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين على البشرة مما يعل على شدها.

يساهم في جعل البشرة نضرة وناعمة وبدون أي خطوط أو تجاعيد وتحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تفيد ضخ الأكسجين والدم في البشرة.

يحتوي النشا على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية التي تعالج التهابات البشرة و أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في احمرار البشرة وتهيجها و تهدئ الحكة والتهيّج. عمر شويل - جدة ملك التبييض أقوي كولاجين طبيعي كريم لبان الدكر معجزة لشد وتبييض الجسم والبشرة في 3 دقائق - ثقفني

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