نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح آيس كريم الفراولة في المنزل في أيام الصيف الحارة في المقال التالي

يوجد الكثير من الفواكه التي تبرز في فصل الصيف دون عن الفصول التالية طوال العام وتعتبر تلك الفواكه مميزة حيث يعشقها الجميع من أمثلة تلك الفواكه هي الفراولة التي تعتبر مميزة بشكلها الخارجي وكذلك باللون الخاص بها، ويتم استخدام تلك الفواكه في الكثير من أنواع الحلي في فصل الصيف وكذلك أصناف الآيس كريم حتى تعطي شعوراً بالرطوبة فإن أفضل الأشياء التي يمكن تناولها أثناء ارتفاع درجة الحرارة هي المثلجات التي تعطي شعوراً لذيذ أثناء تناولها خاصة في ساعات الحر الشديد، ولكن تعتبر المثلجات اللذيذة مرتفعة الثمن وعند الرغبة في تحضيرها في المنزل تتسائل الأمهات عبر محرك البحث جوجل عن إمكانية تحضيرها خاصه إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من فواكه الفراولة ونقدم لكم طريقة آيس كريم الفراولة عبر هذا المقال. طريقة تحضير آيس كريم الفراولة مكونات التحضير: مقدار كيلو جرام من ثمرة الفراولة.

مقدار كيلو جرام من السكر البودرة.

كأس من كريم الشانتيه مخفوق. طريقة التحضير: الخطوة الأولى نقوم بإحضار القطاعة الكهربائية “الكبة” ثم نقوم أولاً بتقطيع الفراولة إلى قطع صغيرة وشرائح ووضعها في الكبة. الخطوة الثانية يتم وضع باقي المكونات من مكون الكريم شانتيه ثم يضاف إليهم السكر ثم تشغيل الكبة ونستمر بالخلط على درجة متوسطة ونقوم برفعها تدريجياً حتى نحصل على قوام ناعم مثل الكريمة في النهاية. الخطوة الثالثة نقوم بتحضير أكواب مناسبة تشبه الكأس ثم نقوم بوضع فيها الآيس كريم حتى الانتهاء من سكب الآيس كريم. الخطوة الرابعة نقوم بإدخال الآيس كريم الفراولة في الفريزر لمدة ثلاث ساعات قبل التقديم حتى يتماسك وبعد ذلك يتم تقديمه بالهناء والشفاء. فوائد ايس كريم المنزلي: عند تحضير آيس كريم في المنزل فإنه لا يحتوي على أيّ من الألوان الصناعية التي تضعف المناعة، حيث تحتوي الفراولة على الأملاح والمعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

يعتبر علاج فعال لالتهابات المفاصل في فصل الصيف.

يحتوي الآيس كريم على سعرات حرارية مرتفعة لذلك فهو مناسب للاطفال كثيرة الحركة فهو يمدهم بالطاقة والفيتامينات اللازمة. عمر شويل - جدة أسرار نجاح آيس كريم الفراولة في المنزل في أيام الصيف الحارة - ثقفني

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