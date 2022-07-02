كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

يواجه الكثير من السيدات مشكلة في التخلص من الشعر الموجود بالجسم بشكل عام، والوجه بشكل خاص، حيث يسبب شعر الوجه إحراجًا كبيرًا لدى عدد من النساء، وهو ما يتوزع في الوجه على الخدين، وفوق الشفاة، ومنطقة الجبهة، وتختلف نسية نمو الشعر من سيدة لأخرى، تبعًا للهرمونات والمشاكل الوراثية، أما البعض الآخر، فيلجأ إلى الوصفات الطبيعية التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل بتكاليف اقتصادية لدرجة كبيرة، ومن أشهر وأنجح الوصفات الطبيعية في إزالة الشعر، هي تلك الوصفات التي يكون النشا مكون أساسي من مكوناتها، حيث يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، غير أنه آمن تمامًا للاستخدام.

وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

المكونات

ملعقتان من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلط النشا مع زيت الزيتون ومزجهم جيدًا.

نضع الخليط على البشرة، ونفركه جيدًا بشكل دائري.

نتركه ليجف لمدة ٢٠ دقيقة.

نفركه جيدًا، ثم يشطف بالماء الفاتر.

وصفة النشا والعسل لإزالة الشعر الزائد

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من العسل.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نخلط النشا مع العسل وعصير الليمون بشكل جيد.

نضع الخليط على البشرة، ونتركه ليجف لمدة ٢٠ دقيقة.

نفرك البشرة بشكل دائري عكس اتجاه نمو الشعر.

نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

فوائد النشا للبشرة