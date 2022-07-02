بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

يعتبر الشعر هو أساس الإنسان بشكل عام، والنساء بشكل خاص، فكما يقال عنه فهو “زينة المرأة”، لذا تسعى النساء جميعًا للحصول على شعر ناعم وقوي، وصحي بالوقت نفسه، لذا يلجأ الكثير من النساء إلى استخدام المواد الكيماوية كالكيرياتين والبروتين، للحصول على شعر ناعم ومفرود، كما يلجأ البعض الآخر إلى كريمات فرد الشعر الموجودة في الصيدليات، حيث تعتبر الخميرة حل أفضل لفرد الشعر، فتتميز الخميرة باحتوائها على فيتامين «ب» المعروف باسم “فيتامين الشباب”.

فرد الشعر بالخميرة

تتنوع الوصفات الطبيعية التي تدخل الخميرة في مكوناتها، والتي تعمل على فرد الشعر بطريقة فعالة وآمنة تمامًا، ونستعرض تلك الوصفات فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من الماء الدافئ.

كيس خميرة فورية.

طريقة التحضير

نخلط الخميرة مع الماء بشكل جيد.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة.

يُبل الشعر بالماء، ويتم تجهيزه.

يوضع الخليط على الشعر مع التدليك للوصول إلى فروة الرأس.

يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويمشط جيدًا.

وصفة الخميرة وزيت جوز الهند لفرد الشعر الخشن

ثلاث ملاعق خميرة

¾ كوب كبير من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نخلط الخميرة مع زيت جوز الهند ونمزجهم جيدًا في وعاء.

يوضع الخليط على النار حتى يصبح دافئًا.

يُبل الشعر بالماء، ويتم تجهيزه.

يوضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة وربع.

يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويمشط جيدًا.

وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

خميرة.

زيت زيتون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

نخلط الخميرة مع زيت الزيتون والعسل بشكل جيد.

يُبل الشعر بالماء، ويتم تجهيزه.

نضع الخليط على الشعر المبلل لمدة لا تقل عن ساعتين.

يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويمشط جيدًا.

– يتم تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع.

فوائد الخميرة للشعر