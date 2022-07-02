أسهل طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية في البيت بمقادير مظبوطة والطعم رائع مثل الجاهزة

أسهل طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية البيتى، فى فصل الصيف يفقد جسم الإنسان الكثير من الفيتامينات و البروتين بسبب شدة الحرارة، ولذلك تحرص جميع الأمهات والسيدات على تقديم الوصفات والمقبلات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة، ومن أكثر المقبلات المغذية التي تحتوي على فيتامين كبيرة جداً هي الحلاوة الطحينية وهذا لأن الحلاوة مكونها الأساسي هو السمسم والحليب البودر، ولذلك تحرص الأمهات على تقديم الحلاوة الطحينية على مائدة الطعام كمقبلات في الإفطار والعشاء وتحضيرها في السندوتشات، ولأن شرائها من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً حرصنا على تقديم طريقة تحضيرها من المنزل بقوامها المضبوط مثل الجاهز.

مقادير الحلاوة الطحينية

من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت بشكل دائم هي الوصفات المغذية التي تعطى لابنائها وأفراد أسرتها الطاقة والحيوية ومن أكثر المقبلات التي تمد الجسم بالطاقة هي الحلاوة الطحينية وهذا بسبب مكونات تحضيرها المكون الأساسي هو السمسم ويحتوي السمسم على قيم غذائية كبيرة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي، المكونات هي:

كوب ونصف من السكر البودر المنخول.

رشة من الفانيليا.

كوب ونصف من الحليب البودرة المنخول.

كوب من الطحينة السائلة الخام.

إضافات

كوب بندق أو فستق حلبي مجروش خشن أو نصف كوب من الفول السوداني المجروش.

2 ملعقة من الكاكاو.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية