أسهل طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية في البيت بمقادير مظبوطة والطعم رائع مثل الجاهزة

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أسهل طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية البيتى، فى فصل الصيف يفقد جسم الإنسان الكثير من الفيتامينات و البروتين بسبب شدة الحرارة، ولذلك تحرص جميع الأمهات والسيدات على تقديم الوصفات والمقبلات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة، ومن أكثر المقبلات المغذية التي تحتوي على فيتامين كبيرة جداً هي الحلاوة الطحينية وهذا لأن الحلاوة مكونها الأساسي هو السمسم والحليب البودر، ولذلك تحرص الأمهات على تقديم الحلاوة الطحينية على مائدة الطعام كمقبلات في الإفطار والعشاء وتحضيرها في السندوتشات، ولأن شرائها من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً حرصنا على تقديم طريقة تحضيرها من المنزل بقوامها المضبوط مثل الجاهز.
مقادير الحلاوة الطحينية
من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت بشكل دائم هي الوصفات المغذية التي تعطى لابنائها وأفراد أسرتها الطاقة والحيوية ومن أكثر المقبلات التي تمد الجسم بالطاقة هي الحلاوة الطحينية وهذا بسبب مكونات تحضيرها المكون الأساسي هو السمسم ويحتوي السمسم على قيم غذائية كبيرة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي، المكونات هي:
- كوب ونصف من السكر البودر المنخول.
- رشة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الحليب البودرة المنخول.
- كوب من الطحينة السائلة الخام.
إضافات
- كوب بندق أو فستق حلبي مجروش خشن أو نصف كوب من الفول السوداني المجروش.
- 2 ملعقة من الكاكاو.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية
- في البداية نقوم بنخل الحليب البودر قبل التحضير، ثم نضع الحليب في طاسة على نار هادئة جدًا.
- نقلب الحليب البودر لكي يتحمص الحليب ويأخذ اللون الذهبي الفاتح جدا، هذه الخطوة ستجعل طعم الحلاوة الطحينية رائع جداً.
- بعد ذلك نقوم بنخل السكر البودر ونضعه في وعاء كبير.
- ثم نضيف الحليب البودر المحمص ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.
- نسكب الطحينة الخام السائلة على المكونات بالتدريج مع التقليب المستمر باليد.
- نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام مثل حبات الرمل المبلل.
- نأتي بقالب الحلاوة الطحينية النظيف ونقوم بتغليف القالب بورق نايلون.
- بعد ذلك نأتي بنصف كمية البندق المجروش أو الفول السوداني ونقوم بوضعه في قاع القالب.
- نسكب خليط الحلاوة في القالب فوق الفول السوداني ثم نضيف عليها الكمية المتبقية من البندق أو الفستق.
- بعد ذلك نغلف وجه القالب بورق النايلون على الحلاوة
- نضع قالب الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.
- بعد هذه المدة يمكننا أن نخرجها من الثلاجة ونقطعها
- ثم نقدمها إلى الطعام ونضع المتبقي من الحلاوة الطحينية في الثلاجة مرة أخرى وبالصحة والهنا.
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